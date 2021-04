Uetze

Um fast die Hälfte hat sich im vergangenen Jahr die Zahl der Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz in Uetze reduziert: Nach Aussage von Polizeisprecherin Martina Thöne registrierten die Beamten im Jahr 2019 noch 87 Straftaten im Zusammenhang mit Drogen, im Corona-Jahr 2020 lag diese Zahl bei 46. Dabei entfallen allein 25 Delikte auf den Handel und Besitz von Cannabisprodukten. Aber die Polizisten beobachten zunehmend, dass auch Amphetamine und Kokain gehandelt und konsumiert werden – 13 dieser Verstöße waren es in 2020. „Andere illegale Drogen wie Heroin und Crack spielen in Uetze eine eher untergeordnete Rolle“, teilt die Sprecherin mit Blick auf die Kriminalstatistik 2020 mit.

Die Beamten sprechen bei Drogendelikten von einer „Holkriminalität“: Je mehr sie kontrollieren, desto mehr Verstöße nehmen sie auf. Weil die jungen Uetzer die bekannten Treffpunkte wegen der Corona-Auflagen nicht oder nur eingeschränkt aufsuchten, konnten die Polizeibeamten sie nicht so intensiv wie in den Vorjahren kontrollieren. Offenbar auch der Pandemie geschuldet sei, dass die Hinweise von Zeugen zurückgegangen seien. Hinzu kommt nach Aussage Thönes, dass die Polizei Uetze im Jahr 2019 sehr intensiv im Bereich der Drogenkriminalität ermittelt hatte. Inzwischen seien einige der Personen, gegen die die Polizei seinerzeit ermittelt habe, nicht mehr in Uetze ansässig.

Mit dem Rückgang der Fallzahl einher geht auch, dass die Zahl der Tatverdächtigen gesunken ist. Ermittelten die Beamten im Jahr 2019 noch gegen 33 Erwachsene und 14 Jugendliche, so reduzierten sich diese Zahlen auf 29 Erwachsene und neun Jugendliche.

In der Analyse der Kriminalstatistik spricht Thöne von einem „Hellfeld“ bei den Drogendelikten, weil nur die Straftaten berücksichtigt werden, von denen die Polizei auch Kenntnis nimmt. Deshalb spiegelten die Zahlen nicht die tatsächliche Situation wider.

Von Antje Bismark