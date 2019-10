Obershagen

Ihnen hat es nichts anhaben können, das angeblich verflixte siebte Jahr. Im Gegenteil, seit 60 Jahren gehen Edelgard und Heinrich Homann aus Obershagen gemeinsam durch dick und dünn. Am Donnerstag, 3. Oktober, feiern sie diamantene Hochzeit.

Kennengelernt haben sich Edelgard und Heinrich Homann 1952 bei einem Tanzkurs in der Tanzschule in Hänigsen. Sie war 17, er 16 Jahre alt. „Da hatte ich schon ein Auge auf sie geworfen“, gesteht der heute 82-Jährige. Seine Mutter Maria war es, die ihn zum Tanzkurs geschickt hatte. „Ich wollte eigentlich gar nicht hingehen, weil ich tanzen konnte.“

Danach verloren sie sich zunächst aus den Augen. Ein Wiedersehen gab es erst bei der Hochzeit von Bekannten ein halbes Jahr später. „Ich habe sie immer wieder zum Tanzen aufgefordert und dann haben wir beschlossen, uns weiter zu treffen“, erinnert sich Heinrich Homann.

Schwerer Schicksalsschlag am Hochzeitstag

Nach mehreren Verabredungen wurden die beiden ein Paar, schrieben sich Briefe, als Edeltraud – die damals noch Hecht hieß – für fünf Monate nach Hermannsburg ging. „Ich habe mich immer gefreut, wenn wir uns wiedergesehen haben“, sagt die 83-Jährige, die in Hänigsen groß geworden ist. Am 1. Februar 1959 folgte die Verlobung. Acht Monate später, am 3. Oktober, läuteten die Hochzeitsglocken.

Doch der schönste Tag im Leben sollte für das Paar zu einem sehr traurigen werden. Schon während der Verlobungszeit war Heinrichs Mutter schwer krank gewesen. Am Hochzeitsmorgen starb sie. Trotzdem haben die beiden an dem Tag geheiratet, denn ihre Schwiegermutter habe immer darauf gedrängt, dass sie heirateten, erzählt Edelgard.

1966 bauen die Homanns einen Milchviehbetrieb auf

Bald stand das junge Ehepaar vor neuen Herausforderungen. Elf Monate nach der Hochzeit wurde Sohn Heinrich geboren. Das war natürlich ein Grund zur Freude. Schwierigkeiten gab es hingegen mit dem landwirtschaftlichen Betrieb, für den beide in seiner damaligen Form keine Zukunft mehr sahen. Seit 1553 befand sich der Hof in Familienbesitz. Heinrich Homann bewirtschaftete ihn seit 1951, weil sein Vater nicht aus dem Zweiten Weltkrieg zurückgekehrt war.

„Wir wollten dann Nägel mit Köpfen machen“, sagt Heinrich Homann. 1966 begannen sie mit den Bauarbeiten auf dem Gelände an den Osterwiesen. Sie errichteten einen neuen landwirtschaftlichen Betrieb mit dem Schwerpunkt Milchviehhaltung. Heute hat der Milchhof Osterwiese sogar eine eigene Molkerei, die Haushalte und Supermärkte mit der Milch der Kühe beliefert. Auf Sohn Heinrich folgten vier weitere Kinder: Cord, Margretha, Mechthild und Burghard. Letzterer leitet seit 2001 den Hof. „Es ist mir schwer gefallen, den Betrieb abzugeben“, gesteht Homann. „Aber es war die richtige Entscheidung.“

Umso mehr Zeit bleibt dem Ehepaar für seine 13 Enkel und seinen Urenkel, mit denen sie am Donnerstag, 3. Oktober, gemeinsam ihre diamantene Hochzeit feiern wollen. Auf das Rezept ihrer Ehe angesprochen, sind sich beide sofort einig: „Wir haben uns von Anfang an so akzeptiert, wie wir sind.“

