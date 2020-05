Obershagen

Seit 60 Jahren sind Anneliese und Heinz-Günter Hofmeister aus Uetze-Obershagen glücklich verheiratet. Am Donnerstag, 14. Mai, begehen sie die diamantene Hochzeit. Die für Sonnabend, 16. Mai, geplante Feier mit ihren beiden Söhnen, ihrem Großsohn und rund 20 weiteren Gästen müssen sie wegen der Corona-Pandemie absagen. „Die verschieben wir auf einen späteren Zeitpunkt, wenn wir wieder feiern können“, sagt der 84 Jahre alte Heinz-Günter Hofmeister.

Kennengelernt haben sie sich im Herbst 1955 bei einem Erntefest in ihrer alten Heimat Schaumburg-Lippe. „Es war Liebe auf den ersten Blick“, sagen beide. Danach verabredeten sich die jungen Leute regelmäßig zum Tanzen und zu Kinobesuchen. „Etwas anderes gab es damals nicht“, erinnert sich die 82-jährige Anneliese Hofmeister. Weihnachten 1956 verlobte sich das Liebespaar.

Onkel traut das Brautpaar in der Schlosskirche

Dieses Foto zeigt Anneliese und Heinz-Günter Hofmeister als Brautpaar. Quelle: Privat

Als Heinz-Günter Hofmeister, der Bergmann war, ab 1957 die Bergschule in Clausthal besuchte, konnten sich beide nur noch an den Wochenenden sehen. Nachdem er 1960 sein Examen als Grubensteiger in Clausthal gemacht hatte, heiratete das Paar. Hofmeisters Onkel, der Pastor war, traute die beiden am 14. Mai 1960 in der Schlosskirche in Bückeburg kirchlich. Anschließend feierten sie im Haus der Brauteltern in Obernkirchen die Hochzeit. „Nur im kleinen Kreis, weil mein Vater im Februar gestorben war“, sagt Heinz-Günter Hofmeister.

Bei Annelieses Hofmeisters Eltern wohnte zunächst das junge Ehepaar. Sie arbeitete bis zur Geburt des ersten Sohnes Frank im November 1960 im Haushalt eines Arztes in Bückeburg. Ihr Mann musste sich eine neue Arbeit suchen, weil die Preussag kurz nachdem er sein Grubensteigerexamen bestanden hatte, den Steinkohlebergbau in der Schaumburger Mulde eingestellt hatte. „Ich hatte Glück, dass ich am 1. Juli 1960 im Bergwerk Niedersachsen-Riedel eine Stelle als Grubensteiger bekommen habe“, berichtet der heutige Obershagener.

Familie zieht 1961 nach Wathlingen

In Wathlingen teilte er sich während der Woche ein Zimmer mit einem Arbeitskollegen. Am Wochenende fuhr er heim zu Frau und Sohn. Im August 1961 zog die kleine Familie nach Wathlingen in ein Vierfamilienhaus. In Wathlingen kam im Oktober 1962 der zweite Sohn Andreas zur Welt.

Hofmeister machte im Bergwerk Niedersachsen-Riedel Karriere. 1969 wurde er zum Reviersteiger und 1977 zum Grubenfahrsteiger befördert. 1977 übernahm er die Leitung der Grubenwehr. Mit Sport hielt er sich für die Grubenwehr fit. Insgesamt 49-mal legte er die Prüfung für das Sportabzeichen ab.

Anneliese legt in Obershagen einen Rosengarten an

Nachdem in dem Mietshaus in Wathlingen mehrfach die Nachbarn gewechselt hatten, fühlten sich die Hofmeisters dort nicht mehr wohl. „Da haben wir gedacht, wir schaffen uns etwas Eigenes an“, sagt Heinz-Günter Hofmeister. Im November 1989 kauften sie das altersgerechte Haus in Obershagen, in dem sie noch heute wohnen. Anneliese Hofmeister legte vor dem Haus einen Rosengarten an und pflanzte hinter dem Gebäude Obstbäume. Heute kümmert sie sich gemeinsam mit ihrem Mann um Haus und Garten.

