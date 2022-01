Hänigsen

An jedem Dienstag stellt das Team der Fahrradwerkstatt in Uetze-Hänigsen die Fahne vor die Tür – als sichtbares Zeichen, dass die fünf Männer Jürgen Kropp, Manfred Scheller, Jürgen Bublitz, Uwe Hosung und Wolfgang Daniel gebrauchte und gespendete Zweiräder repariert. Derzeit signalisiert die Fahne die ehrenamtliche Arbeit aber nicht mehr vor dem Dorftreff an der Mittelstraße, sondern vor dem Gelben Haus an der Windmühlenstraße. Wegen der anstehenden Sanierung des Dorftreffs musste das Team die Werkstatt und die Fahrräder umziehen.

„Wir haben wirklich lange nach einer neuen Bleibe gesucht“, sagt Christine Späthe vom Verein Kunstspirale, dem Träger des Dorftreffs. Glücklicherweise biete der jetzige Vermieter seine Räume im Keller an, dadurch könne das seit mehr als fünf Jahren gut funktionierende Projekt weiterlaufen – auch wenn sich die ursprüngliche Idee der Hilfe zur Selbsthilfe nicht durchgesetzt habe.

„Nach der sogenannten Flüchtlingswelle wollten wir Migranten anleiten, damit sie die Fahrräder selbst instand setzen“, sagt Scheller. Doch letztlich sei das Vorhaben nicht nur an Sprachschwierigkeiten, sondern auch an praktischen Dingen wie der Suche nach Ersatzteilen oder der unterschiedlichen Bewertung von Verkehrssicherheit gescheitert, fügt Kropp, gelernter Zweiradmechaniker, hinzu.

„Bei uns wird nichts weggeworfen“

Deshalb nahmen sich die fünf Ehrenamtlichen die Fahrräder selbst vor, die sie entweder abholen oder die von den Besitzern gebracht werden. Der Radius habe sich stetig vergrößert, sagt Kropp. Inzwischen meldeten sich auch Burgdorfer und Otzer mit ausrangierten Rädern, die sich in ganz unterschiedlichem Zustand befänden: „Manche lassen sich schnell aufarbeiten, andere brauchen wirklich intensive Reparaturen“, sagt er. Aber selbst wenn das Team ein Rad nicht mehr verwenden kann, werde es nicht entsorgt: Meist bauen die Männer die Ersatzteile ab, die sie für weitere Reparaturen verwenden können, oder sie geben die Räder nach Hildesheim zur Sammlung für Projekte in Afrika. „Bei uns wird nichts weggeworfen“, betont Daniel.

Für ihn und seine Mitstreiter ist der Dienstagtermin eine Konstante im Kalender: „Ich freue mich immer schon richtig auf das Treffen“, sagt Hosung. Pünktlich um 14 Uhr legen sie los, wobei die Aufgaben klar verteilt sind: Scheller kümmert sich um Kundengespräche und Kaffeekochen, vor allem aber um die Finanzen und die Buchhaltung, denn für jedes reparierte Fahrrad nimmt das Team eine kleine Spende. Die Elektrik übernehmen Hosung und Daniel, die Mechanik gehört zu den Aufgaben von Kropp und Bublitz. In dieser Besetzung repariert das Quintett seitdem deutlich mehr als 50 Fahrräder im Jahr – zumeist für Familien, die neu nach Hänigsen oder in die Gemeinde Uetze ziehen, aber auch für Alteingesessene mit kleinem Einkommen. „Wir machen keinem Fahrradhändler Konkurrenz“, betont Daniel.

„Es ist immer was zu tun“

Seinen Angaben zufolge benötigen die Familien zumeist Räder für Kinder, gefolgt von jenen für Jugendliche, Damen und Herren. Mitunter kommen Bedürftige und fragen gezielt nach einem fahrbaren Untersatz, zurzeit bereiten die Freiwilligen die Räder für eine mehrköpfige Familie aus Hänigsen-Riedel auf. „Als erstes statten wir den Vater aus, damit er ins Dorf zum Einkaufen fahren kann“, sagt Kropp. Danach seien die anderen Familienmitglieder an der Reihe.

Ihre Motivation begründen alle mit dem Spaß am gemeinsamen Schrauben und Klönen, aber auch damit, dass sie Menschen die Teilhabe ermöglichen – dank eines Fahrrads. Auch wenn sie selbst keine Unterstützung benötigen, so wünschen sie sich doch weitere Freiwillige. „Es ist ja immer was zu tun“, sagt Daniel, und Hosung erinnert Bürgermeister Florian Gahre an sein Versprechen, das Ehrenamt zu stärken: „Darauf sind wir gespannt.“

Von Antje Bismark