„Wenn man einmal damit angefangen hat, dann kann man nicht mehr aufhören“, sagt Manfred Scheller und meint damit sein ehrenamtliches Engagement. „Es ist schön, wenn sich Leute für die Hilfen bedanken“, sagt der 74-jährige Rentner aus Hänigsen. Er ist gleich mit mehreren Organisationen verbunden. Nun hat ihn Bürgermeister Werner Backeberg in der zurückliegenden Ortsratssitzung in Hänigsen mit der Ehrenamtskarte des Landes ausgezeichnet.

Vielen Hänigsern ist Scheller wegen seines Engagements in der Generationenwerkstatt des Dorftreffs bekannt. Dort setzt er mit vier weiteren Mitstreitern alte und kaputte Fahrräder wieder instand. Die Werkstatt hat sich längst zu einem Treffpunkt aller Generationen entwickelt. Scheller selbst ist gelernter Baustoffkaufmann. Das Wissen über Fahrräder habe er sich nach und nach angeeignet. „Wir haben aber einen gelernten Zweiradmechaniker dabei. Der hat mehr Ahnung als wir anderen“, sagt Scheller.

Scheller engagiert sich seit 1972 in der Kommunalpolitik

Seit rund zehn Jahren unterstützt Scheller zudem den Hildesheimer Verein Arbeit und Dritte Welt. Dort reparieren Langzeitarbeitslose alte Maschinen und Werkzeuge. Die werden anschließend in afrikanische Länder verschickt und kommen dort wieder zum Einsatz. „Auch Gartengeräte, Rollstühle oder Rollatoren nehmen wir gern“, sagt Scheller.

Der Hänigser hatte sich schon in jungen Jahren in der Gewerkschaft engagiert, um für Arbeitnehmerrechte einzutreten. Seit 1972 ist Scheller, ein Sozialdemokrat, in der Kommunalpolitik tätig. Zunächst noch im Gemeinderat Hänigsen, nach der Gebietsreform dann im Gemeinderat Uetze. Noch heute setzt er sich politisch ein. Er unterstützt Ortsbürgermeister Norbert Vanin, seinen Parteifreund, unter anderem dabei, Glückwünsche zu Geburtstagen zu überbringen. Drei Wahlperioden lang war Scheller zudem Schöffe am Amtsgericht Burgdorf.

In der Freizeit radelt das Ehepaar mit den E-Bikes

Bleibt bei all den Tätigkeiten denn überhaupt Zeit für andere Hobbys? „Haus, Hof, Garten“, sagt Scheller. Die Pflege des 4000 Quadratmeter großen Grundstücks nehme viel Zeit in Anspruch. Kürzlich hatten er und seine Frau Karin Unnasch-Scheller, die sich unter anderem im Gelben Haus in Hänigsen engagiert, neue E-Bikes gekauft. „Damit unternehmen wir jetzt regelmäßig 50 bis 60 Kilometer lange Touren in der Region“, sagt Scheller. Das Ehepaar hat zwei Söhne und fünf Enkelkinder.

Die goldene Ehrenamtskarte ist drei Jahre lang gültig und bietet dem Besitzer in ganz Niedersachsen und Bremen verschiedene Ermäßigungen in Geschäften und kulturellen Einrichtungen, beispielsweise in Kinos und Schwimmbädern.

Von Mark Bode