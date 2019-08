Uetze

Sie ist rund 180 Jahre alt, ebenmäßig gewachsen und steht ab sofort unter besonderem Schutz: Eine Stileiche in der Feldmark zwischen Uetze und Dollbergen ist nun ein Naturdenkmal. Sie darf nicht gefällt, nicht beschädigt oder verändert werden. Bei der Wahl der Unteren Naturschutzbehörde der Region Hannover spielte neben dem hohen Alter und dem ebemäßigen Wuchs der Eiche vor allem eine Rolle, dass sie östlich der Landesstraße 387 ein Blickfang ist.

Widerspruchsfrist endete am 24. Juli

Naturdenkmale erhalten diese Plakette – hier ziert sie die gewaltige Förstereiche in Hänigsen. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Mit der dreieckigen Naturdenkmal-Pakette mit weißer Schrift auf schwarzem Grund können Pflanzen, Steine, besondere Landschaften und ungewöhnliche Naturphänomene geadelt werden. Nach dem Bundesnaturschutzgesetz sind „ Naturdenkmäler rechtsverbindlich festgesetzte Einzelschöpfungen der Natur oder Flächen bis zu fünf Hektar, deren besonderer Schutz erforderlich ist aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen oder landeskundlichen Gründen oder wegen ihrer Seltenheit, Eigenart oder Schönheit“. Die Auswahl trifft die Untere Naturschutzbehörde der Region Hannover. Sie informiert die Eigentümer – in Uetze sind es die Gemeinde und die Landforsten – über die geplante Ausweisung. Diese haben innerhalb einer festgesetzten Frist die Möglichkeit, Einspruch zu erheben. Für die Stileiche südlich der Ortschaft Uetze endete diese am 24. Juli, wie Klimamanager Johannes Leßmann erklärt. Die Gemeinde habe keinen Einspruch eingelegt.

Förstereiche in Hänigsen gedeiht prächtig – und das seit 234 Jahren

Das schönste Naturdenkmal im Gemeindegebiet steht in Hänigsen – seine Pracht entfaltet es aber eher im Verborgenen. Die gewaltige Stileiche steht im Garten der Revierförsterei Hänigsen. Von der Straße und den umliegenden Grundstücken aus ist von dem Baum nur die Krone zu sehen. Gepflanzt ist sie laut Revierförster Benjamin Evers 1785, im gleichen Jahr als das Försterhaus auf demselben Grundstück gebaut wurde. Damals, so Evers, sei für das neue Forsthaus – das alte war abgebrannt – ein Grundstück außerhalb Hänigsens gewählt worden. Inzwischen hat der Ort die Revierförsterei umzingelt. „Der Eiche geht es gut“, sagt Evers. Das sei daran zu erkennen, dass auch die kleinen Äste Blätter getrieben haben. Die Krone der 234 Jahre alten Förstereiche hat einen Durchmesser von etwa 30 Metern, um den gewaltigen Stamm zu umarmen, braucht es mindestens drei Männer.

Diese mächtige Stieleiche steht im Garten der Revierförsterei in Hänigsen. Sie wurde 1785 gepflanzt. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Dedenhausen hat zwei geschützte Stileichen

Dedenhausen kann gleich zwei Naturdenkmale sein Eigen nennen. Beide stehen im alten Dorfkern in der Nähe des Festplatzes. Ausgewählt wurden die beiden Stileichen wegen ihre Schönheit und Größe. Eine Stileiche steht auf dem Grundstück des heutigen Festwerks, sie soll etwa 150 Jahre alt sein. Die zweite Stileiche entfaltet ihre „große ebenmäßige Krone“ vor den Kindergarten. Sie ist 30 Jahre älter.

Eichenreihe in Dollbergen überstand Luftangriffe unbeschadet

In Dollbergen ist die Eichenreihe gegenüber dem Bahnhof als Naturdenkmal ausgewiesen. Sie wurde ausgewählt, weil sie sowohl für die Natur- als auch für die Heimatkunde von Bedeutung ist. Die Bäume haben die Luftangriffe auf die Raffinerie im Zweiten Weltkrieg unbeschadet überstanden. Der Schutzstatus der markanten Baumreihe hat konkrete Auswirkungen auf ein Bauprojekt in Dollbergen: Die Zufahrt zum geplanten Pendlerparkplatz auf der Südseite des Bahnhofs kann nicht direkt an der Ladestraße angelegt werden, sondern über die Ackersbergstraße erschlossen werden soll.

Die Eichenreihe gegenüber dem Dollberger Bahnhof hat die Luftangriffe im Zweiten Weltkrieg unbeschadet überstanden. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Auch im Fleth nördlich von Eltze liegt ein Naturdenkmal

Das sechste Naturdenkmal liegt im Fleth nördlich von Eltze. Dort werden eine vom Aussterben bedrohte Pflanzenart und seltene Grünlandgesellschaften mit der Auszeichnung unter Schutz gestellt, weil sie für die Artenvielfalt, Wissenschaft und Heimatkunde von Bedeutung sind.

Von Anette Wulf-Dettmer