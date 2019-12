Dollbergen

Die Bauarbeiten für das Projekt Alle unter einem Dach auf dem Schulgelände in Uetze-Dollbergen kommen bei Weitem nicht so voran wie geplant. Daher ist ein Ende der Bauzeit nicht in Sicht. Auf einen Fertigstellungstermin will sich Anette Lerch, Diplom-Ingenieurin des kommunalen Eigenbetriebs Gebäudeservice und Bauhof, angesichts der vielen bisherigen Verzögerungen nicht festlegen. Die Gemeinde baut in Dollbergen eine neue Kindertagesstätte, saniert den Klassentrakt der Grundschule und die Schulturnhalle. Das Projekt Alle Kinder unter einem Dach ist mit mehr als 9 Millionen Euro das größte Bauprojekt der Kommune seit dem Bau des Schulzentrums in Uetze.

Nach Lerchs Worten besteht nach wie vor das Problem, dass es wegen des derzeitigen Baubooms schwierig ist, zu den gewünschten Zeitpunkten Handwerksfirmen für die jeweiligen Gewerke zu bekommen. Den Firmen müssten dann auch die notwendigen Mitarbeiter zur Verfügung stehen. Krankheitsausfälle könnten zum Beispiel zu weiteren Verzögerungen führen.

Neue Kita ist noch nicht fertig

Die Fünf-Gruppen-Kindertagesstätte sollte eigentlich im November fertig werden. Doch dort haben Handwerker nach Abschluss der Rohbauarbeiten immer noch alle Hände voll zu tun. „Im Augenblick werden die abgehängten Decken eingebaut“, sagt Lerch. „Außerdem sind wir dabei, die Innentüren zu montieren.“ Parallel dazu würden die Malerarbeiten vorbereitet.

Außerdem lässt die Gemeinde den zweigeschossigen Klassentrakt der Löwenzahnschule in zwei Bauabschnitten auf Vordermann bringen. Die Sanierung des Trakts hatte im Westen begonnen. „In den Westflügel sind die Kinder wieder eingezogen. Er ist fertiggestellt“, berichtet Lerch. Um das Gebäude barrierefrei zu machen, hat die Gemeinde vor diesen Gebäudeteil einen Aufzug gesetzt.

Abrissarbeiten in der Schule sind abgeschlossen

Inzwischen ist die östliche Hälfte Baustelle. Die Abrissarbeiten sind abgeschlossen. „Die alten Decken und die Toiletten mussten raus“, sagt Lerch. Die Toiletten würden jetzt nach und nach erneuert. Die Fenster sind bereits ausgetauscht. Derzeit werde die Montage des elektrischen Sonnenschutzes vor den Fenstern an der Südseite vorbereitet.

Elektrikerin Jana Hessenmüller verlegt in der östlichen Hälfte des Klassentrakts Leitungen. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Eine böse Überraschung erlebte der kommunale Eigenbetrieb bei der Modernisierung des Umkleide- und Sanitärbereichs der Turnhalle. Als die Handwerker im Sommer in dem Anbau loslegten, entdeckten sie bis dahin unbekannte Mängel. Das Dach samt Dämmung und die Abwasserrohre waren sanierungsbedürftig. Inzwischen hat der Anbau ein neues Dach, die Grundleitungen sind erneuert. In den Duschen muss nun der Fußboden aus Gussasphalt wieder ergänzt werden. Trockenbauer werden Anfang des Jahres in den Umkleideräumen, in den Duschen und im Geräteraum neue Decken einziehen. Eigentlich sollten die Löwenzahnschule und der TSV Dollbergen die Turnhalle ab Weihnachten wieder nutzen können.

Gestaltung des Innenhofs soll im Januar beginnen

Gut voran kommt laut Lerch hingegen die Gestaltung des Außengeländes. Im Januar sollen Landschaftsbauer den Innenhof zwischen Schule und neuer Kita in Angriff nehmen – „wenn es die Witterung zulässt“, weist Lerch auf eine Unwägbarkeit hin.

Geplant ist, dass ein eingeschossiger Trakt den Innenhof nach Osten begrenzen soll. Der Trakt, der Schule und Kita verbindet, soll unter anderem die Mensa, die Aula und die Gemeindebücherei beherbergen. Diesem Neubau muss der eingeschossige Gebäudeflügel mit dem Lehrerzimmer und die Kindertagesstätte Wunderland weichen. Die Abrissarbeiten sollen unmittelbar nach dem Umzug der Kita in ihre neuen Räume beginnen.

Lesen Sie auch

Von Friedrich-Wilhelm Schiller