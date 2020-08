Uetze

Im großen Famila-Markt an der Burgdorfer Straße in Uetze ist in der Nacht zu Sonntag die Alarmanlage angesprungen. Daraufhin eilte die Polizei herbei. Die Beamten stellten fest, dass die Ursache kein technischer Defekt war, sondern Einbrecher den Alarm um 2.25 Uhr ausgelöst hatten. Die Täter waren beim Eintreffen der Polizei allerdings bereits verschwunden. Die eingeleitete Fahndung in der Umgebung des Einkaufsmarkts verlief ergebnislos.

Geldautomat im Foyer ist vermutlich das Ziel

Die Täter sind über das Dach in den Markt eingestiegen. Die Polizei vermutet, dass sie es auf den von einer Bank betriebenen Geldautomaten im Foyer abgesehen hatten. Bevor sie diesen jedoch öffnen oder möglicherweise aufsprengen konnten, sprang die Alarmanlage an. Daraufhin flüchteten die Täter. Weitere Einzelheiten zu dem Einbruch kann die Polizei Burgdorf noch nicht mitteilen. Der Kriminaldauerdienst hat noch am Sonntag mit der Sicherung der Spuren begonnen. Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit den Einbruch stehen könnten, sich unter Telefon (0 51 36) 88 61 41 15 zu melden.

Anzeige

Im Februar dieses Jahres brachen Einbrecher den Tresor der Bäckerei-Filiale im Famila-Markt auf und stahlen das darin liegende Geld.

Weitere HAZ+ Artikel

Aktuelle Berichte von Polizei und Feuerwehr in Uetze lesen Sie hier im Ticker.

Von Anette Wulf-Dettmer