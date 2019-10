Uetze

Einen Bauwagen haben Unbekannte zwischen Dienstag, 15. Oktober, 18 Uhr, und Montag, 21. Oktober, 16.30 Uhr, aufgebrochen. Der Wagen, den die Pfadfinder als Vereinsheim nutzen, steht nach Aussage eines Polizeisprechers an der Celler Straße in Uetze. Seinen Angaben zufolge durchbrachen die Täter die Außenwand und gelangten so in den Wagen. Nach bisherigen Erkenntnissen fanden sie kein Diebesgut.

Die Ermittler hoffen auf Zeugen, denen verdächtige Fahrzeuge und Personen aufgefallen sind. Sie sollten sich unter Telefon (05173) 925430 melden.

Von Antje Bismark