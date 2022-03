Hänigsen

Die Polizei Uetze ermittelt wegen eines Einbruchs in eine Wohnung an der Gartenstraße in Hänigsen.

Die bislang unbekannten Täter hatten sich zwischen Sonnabend, 12. März, etwa 14 Uhr und dem folgenden Sonntag gegen 1.30 Uhr zunächst auf unbekanntem Weg Zutritt über die Eingangstür des Mehrfamilienhauses verschafft. Im Treppenhaus sei dann der Eingang zu einer Wohnung aufgehebelt worden, teilt eine Sprecherin der Polizei Uetze später mit. Anschließend wurden die Räume durchwühlt. Ob die Einbrecher etwas gestohlen haben, steht aktuell noch nicht fest.

Die Polizei bittet unter Telefon (05173) 925430 um Zeugenhinweise.