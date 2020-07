Hänigsen

Das ehemalige Lager des Keks- und Snackherstellers Lorenz-Bahlsen am Celler Weg im Uetzer Ortsteil Hänigsen ist in der Nacht zum Mittwoch das Ziel von Einbrechern gewesen. Anhand der Spuren geht die Polizei davon aus, dass die unbekannten Täter auf das Gelände gelangten, indem sie den Zaun überstiegen. Dann verschafften sie sich Zugang in das Gebäude, indem sie eine Fensterscheibe einschlugen. Die Einbrecher durchsuchten nicht nur das Lagergebäude, sondern auch einen Wohnanhänger, der auf dem Hof abgestellt ist.

„Ob Diebesgut gemacht worden ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden“, sagt eine Polizeisprecherin. Die Ermittlungen laufen noch. Allerdings gebe es in dem seit Langem nicht mehr genutzten Lager keine Gegenstände von größerem Wert. Der Schaden an der eingeschlagenen Scheibe beläuft sich laut Polizei auf etwa 100 Euro.

Hinweise zu dem Einbruch nehmen die Beamten in Uetze unter Telefon (05173) 925430 entgegen.

Von Anette Wulf-Dettmer