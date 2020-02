Uetze

Die Abwesenheit des Bewohners hat ein Einbrecher genutzt, um in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Mühlenberge einzudringen. Der 89-jährige Mann hatte sein Haus am Sonntag um 14 Uhr verlassen und kehrte 24 Stunden später zurück. Im Haus erwartete ihn eine böse Überraschung: Jemand hatte alle Räume auf der Suche nach Wertsachen durchsucht.

Spuren deuten auf Einzeltäter hin

Der Mann alarmierte die Polizei. Anhand der Spuren geht die Beamten davon aus, dass es ein einzelner Täter war. Der Unbekannte ging rechts am Haus vorbei bis zur Terrasse, wo er die Tür aufhebelte. Der Einbrecher hat dann alle Gardinen zur Straßenseite zugezogen, damit er beim Durchsuchen des Hauses nicht von der Straße aus gesehen werden konnte. Was der Einbrecher alles mitgenommen hat, ist laut Polizei noch nicht abschließend geklärt. Fest steht bisher nur, dass mindestens eine Herrenarmbanduhr gestohlen wurde.

Anwohner und Passanten sowie vorbeifahrende Rad- und Autofahrer, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, bittet die Polizei, sich mit ihr unter Telefon (05173) 925430 in Verbindung zu setzen.

Von Anette Wulf-Dettmer