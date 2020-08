Uetze

Ein Einbrecher hat die Abwesenheit einer 79-jährigen Frau ausgenutzt und sich am Donnerstag Zutritt zu deren Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Kaiserstraße in Uetze verschafft. Laut Polizei hat der Täter vermutlich die Eingangstür aufgehebelt, um in die Räume zu gelangen. Nach ersten Erkenntnissen hat er diversen Modeschmuck ohne Wert sowie einen geringen Bargeldbetrag gestohlen. Der Einbruch ereignete sich in der Zeit von 12 bis 19.45 Uhr. Entdeckt hat die Tat der Sohn der 79-Jährigen, der im selben Haus wohnt.

Von Anette Wulf-Dettmer