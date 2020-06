Uetze

Ins Rathaus der Gemeinde Uetze wollten Einbrecher zwischen Sonnabend, 19 Uhr, und Montag, 20.30 Uhr, eindringen – die Fenster des Verwaltungsgebäudes erwiesen sich zum Glück aber als stabil.

Die Unbekannten hatten nach Aussage einer Polizeisprecherin versucht, zwei Fensterflügel an der Westseite des Rathauses am Herrschaftsweg aufzuhebeln. Dies misslang, die Einbrecher konnten das Gebäude nicht betreten. Sie entkamen unerkannt und hinterließen Hebelspuren am Fenster, die der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes am Montagabend bei einem Kontrollgang bemerkte.

Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor. Die Polizei bittet Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter Telefon (05173) 925430 zu melden.

Von Antje Bismark