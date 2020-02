Uetze

Einbrecher sind in der Nacht zu Montag in den Famila-Markt am Schapers Kamp eingestiegen. Die Täter öffneten zwischen 3.20 und 3.30 Uhr die Notausgangstür des Marktes auf unbekannte Weise und begaben sich in die Filiale der Bäckerei Steineke im Eingangsbereich. Dort öffneten sie gewaltsam einen Tresor und stahlen das Geld daraus. Zur Höhe der Geldsumme macht die Polizei keine Angaben. Die Täter haben anschließend den Markt wieder durch den Notausgang verlassen. Mögliche Zeugen bittet die Polizei, sich unter Telefon (05173) 925430 zu melden.

Aktuelle Berichte von Polizei und Feuerwehr in Uetze lesen Sie hier im Ticker.

Von Anette Wulf-Dettmer