Uetze

Bargeld und Schmuck haben Einbrecher gestohlen, die am Freitag zwischen 18 und 23 Uhr in ein Zweifamilienhaus am Thielenplatz eingedrungen sind. Die Täter hebelten nach Aussage eines Polizeisprechers ein rückwärtig gelegenes Wohnzimmerfenster einen Spalt weit auf. Dann führten sie einen Gegenstand durch den Spalt, betätigten damit die Drückergarnitur und öffneten so das Fenster.

Sie gelangten in das Gebäude und durchsuchten alle Räume, dabei fanden sie das Diebesgut und entkamen anschließend unerkannt. Die Polizei macht noch keine Angaben zur Schadenshöhe. Die Ermittler hoffen auf Zeugen, denen verdächtige Personen und Fahrzeuge aufgefallen sind. Sie sollten sich unter Telefon (05173) 925430 bei der Polizei melden.

Von Antje Bismark