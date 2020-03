Dedenhausen

In das Domizil des Schießsportvereins Traditionskameradschaft Barbarossa in Uetze Dedenhausen sind Einbrecher eingestiegen. Die bislang unbekannten Täter kamen in der Zeit von Donnerstag, 18 Uhr, bis Sonntag, 7.35 Uhr. Sie gelangten ins Vereinsheim, indem sie die Eingangstür aufhebelten. Dort stahlen sie die elektronische Dartscheibe. Den Schaden an der Tür sowie den Wert des Diebesguts gibt die Polizei mit rund 500 Euro an.

Wer den Einbruch beobachtet hat oder Hinweise zum Verbleib der Beute geben kann, den bittet die Polizei, sich bei ihr unter Telefon (05136) 8861-4115 zu melden.

Von Anette Wulf-Dettmer