Eltze

Ein Einbrecher ist an der Breslauer Straße in Eltze in ein Einfamilienhaus eingestiegen, dessen Bewohnerin für längere Zeit abwesend ist. Entdeckt hat den Einbruch eine Angehörige der Hauseigentümerin bei einem Kontrollbesuch am vergangenen Sonnabend um 17 Uhr. Der unbekannte Täter hatte ein Fenster auf der Rückseite des Hauses aufgehebelt und dann die Räume nach Wertgegenständen durchsucht, teilt die Polizei Uetze am Montag mit. Ob und was gestohlen wurde, dazu gibt es laut Polizei wegen der Abwesenheit der Bewohnerin noch keine genauen Erkenntnisse.

Ebenso wenig ist bekannt, an welchem Tag der Einbrecher eingestiegen ist. Denn die Angehörige hatte zuletzt am Sonnabend, 14. März, um 11 Uhr in dem Haus nach dem Rechten gesehen. Hinweise möglicher Zeugen, die in den vergangenen Tagen Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten, bittet die Polizei sich unter Telefon (05173) 925430 zu melden.

Von Anette Wulf-Dettmer