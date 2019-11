Uetze

Ein Einbrecher ist in der Nacht zu Donnerstag ins Hotel Deutscher Kaiser in Uetze eingestiegen. Der unbekannte Täter agierte laut Polizei vom Garagenhof aus. Er hebelte ein Fenster im Erdgeschoss auf und gelangte so in einen Nebenraum. Dort brach er die Tür, die zu den Gaststättenräumen führte, auf. Damit löste der Einbrecher eine Alarmanlage aus. Er brach daraufhin den Einbruch ab und flüchtete ohne Beute.

Zur Schadenshöhe kann die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben machen. Mögliche Zeugen des Einbruchs können sich in der Dienststelle Uetze, Telefon (05173) 925430, melden.

Aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Uetze lesen Siehier im Ticker.

Von Anette Wulf-Dettmer