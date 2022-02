Uetze

Einen Schaden von etwa 250 Euro hat ein Einbrecher verursacht, der zwischen Freitag, 11.30 Uhr, und Sonnabend, 10.45 Uhr, in eine Garage an der Wilhelmstraße in Uetze eingedrungen ist, die nach Aussage eines Polizeisprechers nicht abgeschlossen war. Aus der Garage entwendete der Täter unter anderem Werkzeug und mehrere Getränke, zudem beschädigte er ein Auto und ein Stromkabel.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bislang gibt es keine Hinweise auf den Täter. Deshalb hoffen die Ermittler auf Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Sie sollten sich unter Telefon (05136) 88614115 melden.

Von Antje Bismark