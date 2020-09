Uetze

Mit einem Stein haben Unbekannte in der Zeit zwischen Freitag, 22 Uhr, und Sonnabend, 6.30 Uhr, die Scheibe eines Autohauses an der Winkelstraße beschädigt. Allerdings gelangten die Täter nicht in das Gebäude, wie eine Polizeisprecherin mitteilte.

Denn das Loch im Glas war zu klein, um durchsteigen zu können. Gleichwohl hoffen die Ermittler, denen verdächtige Fahrzeuge oder Personen aufgefallen sind. Sie sollten sich unter Telefon (05136) 88614115 melden.

Von Antje Bismark