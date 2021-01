Uetze

Die Einbrecher kamen durch das Fenster eines Lagerraums: Unbekannte sind im Zeitraum von Mittwoch bis Sonnabendnachmittag vergangener Woche in die Sporthalle des Gymnasiums in Uetze eingedrungen – offenbar auf der Suche nach Wertgegenständen. Wie die Polizei dazu mitteilt, durchwühlten die Täter in dem Lagerraum mehrere Schränke. Mit Gewalt gelang es ihnen, einen sogenannten Möbeltresor aus der Verankerung zu reißen. In dem Geldschrank soll sich eine unbekannte Menge Geld befunden haben, die die Täter mitsamt Tresor mitgehen ließen. Zur Höhe des angerichteten Schadens macht die Polizei keine Angaben. Die Ermittler setzen bei der Aufklärung des Falls auf die Hilfe möglicher Zeugen, die Verdächtiges rund um die Sporthalle wahrgenommen haben. Sie bitten, etwaige Hinweise unter Telefon (05136) 88614115 an die Polizeiinspektion Burgdorf zu melden.

Von Joachim Dege