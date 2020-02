Uetze/Hänigsen

Die Grundschule am Storchennest in Hänigsen, die Grundschule Uetze und die Dollberger Löwenzahnschule weisen bereits jetzt auf die Anmeldetermine für die Einschulung 2021 hin. Im kommenden Jahr werden alle Kinder schulpflichtig, die zwischen dem 2. Oktober 2014 und dem 1. Oktober 2015 geboren worden sind. Die in den Monaten Juli, August und September 2015 geborenen Jungen und Mädchen können auf Antrag der Erziehungsberechtigten ein Jahr später eingeschult werden.

Dollbergen macht den Anfang

Den Anfang bei den Anmeldungen macht die Löwenzahnschule in Dollbergen am Donnerstag, 16. April, von 8 bis 15 Uhr. Sie bietet einen zweiten Anmeldetermin am Freitag, 17. April, von 8 bis 13 Uhr an. Der Einzugsbereich der Löwenzahnschule umfasst Dollbergen, Katensen und Schwüblingsen.

Termine der Grundschule Uetze

Die künftigen Erstklässler aus der Ortschaft Uetze und dem Eltzer Ortsteil Kreuzkrug gehen in Uetze zur Schule. Die Erziehungsberechtigten der Kinder, deren Nachnamen mit den Buchstaben A bis K beginnen, werden gebeten, sich am Montag, 20. April, von 8 bis 12 Uhr, im Sekretariat der Uetzer Grundschule einzufinden. Anmeldungen für Kinder mit den Anfangsbuchstaben L bis Z sind am Dienstag, 21. April, in der Zeit von 8 bis 12 Uhr möglich.

Für Kinder aus Eltze und Dedenhausen, die in der Eltzer Außenstelle der Uetzer Grundschule die Schulbank drücken werden, nimmt das Sekretariat in Uetze ebenfalls die Anmeldungen entgegen – und zwar am Mittwoch, 22. April, von 8 bis 12 Uhr. In Ausnahmefällen können Erziehungsberechtigte die Anmeldungen auch am Dienstag, 21. April, von 15 bis 16 Uhr im Sekretariat der Schule am Katenser Weg abgeben.

Anmeldungen in Hänigsen

Zum Einzugsbereich der Hänigser Grundschule am Storchennest gehören Hänigsen, Obershagen und Altmerdingsen. Das Schulsekretariat ist für die Anmeldungen am Dienstag, 21. April, von 9 bis 12 Uhr sowie am Mittwoch, 22. April, von 9 bis 12 sowie von 15 bis 18 Uhr geöffnet.

Anmeldebögen können die Erziehungsberechtigten von der Homepage der jeweiligen Grundschule herunterladen. Eltern, die in Hänigsen, Obershagen oder Altmerdingsen wohnen, bekommen im März automatisch ein Formblatt von der Hänigser Grundschule zugeschickt.

Zur Anmeldung muss das ausgefüllte Formular mitgebracht werden. Alle Erziehungsberechtigten des Kindes müssen es unterschrieben haben. Außerdem müssen die Eltern eine Kopie der Geburtsurkunde ihres Kindes vorlegen – das Kind muss nicht mitkommen.

Lesen Sie auch

Schülerboom an der Grundschule Eltze

Von Friedrich-Wilhelm Schiller