Uetze

Das Bahnhofsgebäude und das Eisenbahnviadukt im Frühlingswald erinnern an die kurze Uetzer Eisenbahngeschichte. Sang- und klanglos endete diese offiziell an Silvester 1991. Aber bereits seit dem Frühjahr 1991 war kein Güterzug mehr nach Uetze gefahren. Die Deutsche Bundesbahn hatte da schon den Güterverkehr wegen der Baufälligkeit der Strecke eingestellt, die einst Braunschweig und Celle verband. Der letzte Personenzug hatte bereits 20 Jahre vorher fahrplanmäßig in Uetze haltgemacht.

Geradezu euphorisch war die Stimmung gewesen, als das erste Teilstück von Celle nach Uetze am 1. September 1920 in Betrieb ging. An dem Tag hatten sich am Nachmittag im Celler Bahnhof Behörden- und Vereinsvertreter, zahlreiche Eisenbahner und Fahrgäste aus Celle und Umgebung zu einer Feier eingefunden, die laut dem Burgdorfer Kreisblatt eine Uetzer Kapelle „mit ein paar lustigen Märschen eröffnete“.

Alle Bahnhofsgebäude stehen bereits

„Dann begrüßte Herr Regierungsbaumeister die Versammlung und gab einen Überblick über die Fortschritte und den jetzigen Stand des Bahnbaus“, berichtete das Kreisblatt. Die Erdarbeiten auf der ganzen Strecke seien abgeschlossen. Alle Bahnhofsgebäude stünden bereits. Bauarbeiter müssten noch ein Drittel der Schienen verlegen, was noch 40 Millionen Mark kosten werde. „Die Rede schloss mit einem Hoch auf unser Vaterland, zu dessen Wiederaufblühen diese Bahn beitragen solle“, heißt es in dem Zeitungsbericht.

Nach einer weiteren Rede stiegen die Gäste in die Waggons ein, die von einer festlich geschmückten Dampflokomotive gezogen wurden. Der Zug hielt unterwegs in Nienhagen, Wathlingen und Bröckel an. Überall empfingen die Gemeindevorsteher und Einwohner begeistert den Zug.

In Uetze erreichte die Feierlichkeit ihren Höhepunkt. Nach zwei Ansprachen zogen die Gäste mit Musik in ein Wirtshaus gezogen und wurden laut Kreisblatt dort „mit herrlichen Sachen erquicket“. Den Kindern wurde „braune Brause“ spendiert. Die Männer löschten ihren Durst mit Bier. Entsprechend feuchtfröhlich war die Stimmung. Als der Zug gegen 21.30 Uhr wieder in Celle eintraf, sollen die Fahrgäste „ziemlich in Fahrt“ gewesen sein.

Buslinien binden Uetze an zwei Bahnhöfe an Einwohner der Ortschaft Uetze, die den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) nutzen, sind auf die Regiobus-Linien 930 und 950 angewiesen, um zu den Bahnhöfen in Dollbergen und Burgdorf zu gelangen und dort in den Zug einzusteigen. Auf der Linie 950 verkehrt in den schwach genutzten Zeiten am Abend, am Wochenende und an Feiertagen ein Ruftaxi. Sprinti heißt das Modellprojekt, mit dem der Großraum-Verkehr Hannover (GVH) sein neues On-Demand-Angebot in Sehnde, Springe und der Wedemark erprobt. Sprinti fährt vom morgendlichen Berufsverkehr bis in die Abendstunden und am Wochenende auch nachts. Fahrgäste können mit einer App Sprinti anfordern, um sich zu einer gebuchten Zeit von einem gewünschten Startpunkt abholen und zum gewünschten Zielort bringen lassen. Außer der App benötigen sie eine GVH-Fahrkarte. „Wenn die Region Hannover Modellregion für den Nahverkehr wird, wollen wir Sprinti im äußeren Ring der Region anbieten“, sagt Regionssprecher Klaus Abelmann. Also auch in der Gemeinde Uetze. fs

Strecke wird Stück für Stück verlängert

Schritt für Schritt verlängerte die damalige Deutsche Reichbahn die Strecke in Richtung Süden. Am 2. Mai 1921 nahm sie den Abschnitt zwischen Uetze und Plockhorst in Betrieb. In Plockhorst wurde das Gleis mit einer Brücke über die Strecke Hannover-Lehrte-Berlin geführt. Dort entstand eine sogenannter Turmbahnhof, in dem eine Eisenteppe die unteren mit den oberen Bahnsteigen verband. Vom 1. März 1923 an fuhren auch Züge zwischen Plockhorst und Braunschweig-Gliesmarode. In Gleismarode wurde die neue Strecke an die Bahnlinie Braunschweig-Gifhorn angeschlossen. Insgesamt war die Streck Celle-Gliesmarode 65,4 Kilometer lang.

Am Rand des Frühlingswalds erinnert noch das Eisenbahnviadukt, das dort zwischen Uetze und Eltze die Fuhse und die Flussniederung überspannt, an die stillgelegte Bahnstrecke Celle-Braunschweig/Gliesmarode. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller (Archiv)

Bereits am 1. Oktober 1922 war der 17,1 Kilometer Abzweig von Plockhorst nach Peine eröffnet worden. In den Zwanziger- und Dreißigerjahren pendelte zwischen Peine und Uetze ein Personenzug, der im Volksmund „Peiner Alli“ genannt wurde.

Die Bahnhöfe an der Strecke Baunschweig-Celle und am Abzweig nach Peine waren für den Personen- und den Güterverkehr konzipiert worden und hatten mindestens ein Verladegleis. Mit Ausnahme des Bahnhofsgebäudes in Plockhorst ähnelten alle dem in Uetze. Eine Schalterhalle, Warteräume und Büros waren im Erdgeschoss, an das sich der Güterschuppen anschloss. In der Wohnung im ersten Obergeschoss wohnte der Bahnhofsvorsteher mit seiner Familie. Darüber war eine weitere Wohnung für einen Bahnmitarbeiter. In einem Nebengebäude waren eine Waschküche, Ställe und Toiletten.

Bauarbeiten beginnen 1913

Die Bahnstrecke Celle-Braunschweig hatte eine lange Vorgeschichte. Bereits 1824 – also bevor die das Eisenbahnzeitalter in Deutschland begonnen hatte – soll es Überlegungen für eine Fernverbindung von Hamburg über Celle nach Braunschweig gegeben haben. 1907 kam es zwischen den damaligen Ländern Preußen und Braunschweig zu ersten Gespräche über die Strecke Celle-Braunschweig. Beide konnten sich zunächst nicht über den Streckenverlauf einigen. Erst Anfang 1912 unterzeichneten beide Länder einen Staatsvertrag. 1913 begannen die Bauarbeiten, die zweitweise vom Ersten Weltkrieg unterbrochen wurden.

Von der Bahnbrücke am Fuhse-Park sind nur die Widerlager übrig geblieben. Sie wurde schon vor Jahrzehnten abgerissen. Die Bahnlinie Celle-Braunschweig querte fünfmal die Fuhse. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Andere Pläne verschwanden wieder in der Schublade. 1894 hatte sich der Burgdorfer Kreistag für den Bau eine privaten Kleinbahn von Burgdorf nach Uetze mit Anschluss an die Staatsbahn Lehrte-Berlin in Dollbergen, Dedenhausen oder Meinersen ausgesprochen. Kurz vor dem Ersten Weltkrieg gab es Überlegungen, die von Burgdorf nach Hänigsen führende Kasparbahn bis Uetze zu verlängern und dort an die Strecke Celle-Braunschweig anzuschließen.

Triebwagen pendeln zwischen Celle und Plockhorst

Für die Bahnlinie Braunschweig-Celle kam rund 40 Jahre nach der Inbetriebnahme peu à peu das Aus. 1962 stellte die Bundesbahn den Personenverkehr zwischen Plockhorst und Gliesmarode ein. Zwischen Plockhorst und Celle pendelten weiterhin Triebwagen, die mit der Zeit aber nicht mehr der Konkurrenz des Autos gewachsen waren. Am 22. Mai 1971 lief der letztmals fahrplanmäßig ein Personenzug im Uetzer Bahnhof ein. Danach organisierte der Uetzer Ring noch einige Sonderfahrten von Uetze aus.

1975 stellte die Bundesbahn den Güterverkehr zwischen Uetze und Wathlingen ein. Vier Jahre später baute sie die Schienen auf diesem Teilstück ab. 1988 beantragte die Bundesbahn, auch den die Güterverkehrsnebenstrecke von Gliesmarode nach Uetze wegen Baufälligkeit stilllegen zu dürfen. Vergeblich forderten die Gemeinde und die Raiffeisen-Warengenossenschaft, die auf diesem Schienenweg hauptsächlich Dünger anliefern ließ, den Erhalt der Strecke. Mit dem Antrag musste sich sogar die Bundesregierung beschäftigen, weil das Gleis durch das damaligen Zonenrandgebiet führte. 1991 stimmte sie schließlich der Stilllegung zwischen Harvesse und Uetze zu.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller