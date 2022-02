Uetze

Die Anmeldungen für die Grundschule starten demnächst in der Gemeinde. Allerdings gibt es angesichts der Corona-Pandemie einige Besonderheiten zu beachten, teilt die Uetzer Verwaltung mit.

So nimmt die Grundschule am Storchennest in Hänigsen Anmeldungen bis zum 18. März entgegen. Schulpflichtig sind alle Kinder, die bis zum 1. Oktober 2017 geboren worden sind. Entsprechende Formular erhalten die Eltern im Februar automatisch von der Schule. Alternativ können diese auch auf der Homepage unter www.gs-haenigsen.de unter dem Stichwort Infos & Formulare heruntergeladen werden. Angesichts der Corona-Pandemie nimmt die Schule Unterlagen persönlich auch in diesem Jahr nicht entgegen. Dafür steht alternativ der Briefkasten der Schule am Moorgartenweg 1 zur Verfügung.

Bei der Abgabe muss das ausgefüllte Anmeldeformular von beiden Sorgeberechtigten unterschrieben werden. Zudem bedarf es einer Kopie der Geburtsurkunde des Kindes sowie eines Impfausweises oder einer ärztlichen Bescheinigung über Masernschutz. Das gilt auch für alle anderen Grundschulen in der Gemeinde.

Persönlich werden Unterlagen nicht angenommen

Die Anmeldungen an der Grundschule Uetze, Katenser Weg 7, finden in diesem Jahr im Sekretariat der Schule an mehreren Tagen statt. Dafür können Eltern Kinder mit den Anfangsbuchstaben A bis K am Montag, 25. April, zwischen 7 und 12 Uhr anmelden. Alle anderen sind einen Tag später zur gleichen Uhrzeit dran. Kinder aus der Ortschaft Uetze und dem Ortsteil Kreuzkrug können zudem am Mittwoch, 27. April, ebenfalls von 7 bis 12 Uhr angemeldet werden. Anzumelden sind auch die Kinder aus den Ortschaften Eltze und Dedenhausen.

In Ausnahmefällen ist eine Anmeldung auch am Montag, 25. April, in der Zeit von 15 bis 17 Uhr möglich. Schulpflichtig werden alle Kinder, die im Zeitraum vom 2. Oktober 2016 bis 1. Oktober 2017 geboren sind. Sogenannte Kannkinder, also jene, die in den Monaten Juli, August und September 2017 geborenen wurden, können auf Antrag auch ein Jahr später eingeschult werden. Formblätter für die Anmeldung können im Internet auf www.gs-uetze.de/Service/Formulare heruntergeladen werden.

Die Löwenzahnschule Dollbergen an der Ackersbergstraße 6 nimmt Anmeldungen bis zum 16. April entgegen. Die Formulare werden an die Eltern auf dem Postweg zugestellt. Zudem besteht die Möglichkeit, diese im Internet auf www.löwenzahnschule.de unter dem Stichwort „Einschulung 2023“ herunterzuladen. Persönlich werden die Unterlagen aufgrund der aktuellen Situation ebenfalls nicht entgegengenommen.

Von Sven Warnecke