Uetze

Eltern, die ihr Kind ab Sommer in eine Kindertagesstätte in Uetze geben wollen, müssen es bereits jetzt anmelden. Das teilt die Gemeinde Uetze mit. Bis spätestens Dienstag, 15. Dezember, muss die Anmeldung für das Kindertagesstättenjahr 2021/2022 vorliegen. Dieses beginnt am 1. August 2021 und endet am 31. Juli 2022. Der Stichtag gilt für alle drei Betreuungsformen: Krippe, Kindergarten und Hort.

Das entsprechenden Formular kann von der Homepage der Gemeinde www.uetze.de heruntergeladen werden, ist aber auch im Familienbüro der Gemeinde Uetze erhältlich. Die Abgabe ist sowohl per Post als auch per E-Mail an kitaverwaltung@uetze.de möglich. Die benötigten Arbeitsbescheinigungen müssen erst vorgelegt werden, wenn sie das Familienbüro anfordert. Kinder, die bereits in einer Kindertagesstätte für das kommende Kindertagesstättenjahr angemeldet sind oder auf der Warteliste stehen, werden automatisch berücksichtigt. Wenn Kinder in eine andere Einrichtung wechseln sollen, müssen Eltern eine Ummeldung ausfüllen. Und zwar dort, wo das Kind bisher betreut wird.

Von Sandra Köhler