Uetze/Hänigsen

Wer Kinder hat, die im nächsten Jahr schulpflichtig werden, muss sie ab dem März dieses Jahres anmelden. Darauf weist die Gemeindeverwaltung hin. Schulpflichtig würden 2022 alle Kinder, die zwischen dem 2. Oktober 2015 und dem 1. Oktober 2016 geboren sind. Wer im Juli, August oder September 2016 Geburtstag hat, könne auf Antrag der Eltern auch ein Jahr später eingeschult werden.

Für die Grundschule am Storchennest in Hänigsen, die Grundschule Uetze sowie die Dollberger Löwenzahnschule stehen die Anmeldetermine laut Gemeinde bereits fest. Die Grundschule am Storchennest und die Löwenzahnschule sendeten die Anmeldeformulare Eltern automatisch per Post zu. Die Grundschule am Storchennest habe schon im Februar damit begonnen.

Wer das Formular nicht erhalten hat, könne es sich auch von der Internetseite der Grundschule herunterladen. Eltern müssten die Anmeldeunterlagen bis zum 22. März 2021 an die Grundschule am Storchennest und bis zum 26. März an die Löwenzahnschule senden oder in den Briefkasten einwerfen.

In Uetze müssen Eltern in der Schule erscheinen

In der Grundschule Uetze müssten Eltern hingegen persönlich erscheinen. Kinder aus der Ortschaft Uetze sowie dem Ortsteil Kreuzkrug könnten am 26. April (Buchstaben A bis K) und am 27. April (Buchstaben L bis Z) von 7 bis 12 Uhr angemeldet werden. Kinder aus Eltze und Dedenhausen seien am 28. April (alle Buchstaben) von 7 bis 12 Uhr an der Reihe – ausnahmsweise auch nachmittags von 15 bis 17 Uhr. Die Formulare gebe es zum Herunterladen auf der Internetseite www.gs-uetze.de/service/formulare.

Neben dem ausgefüllten und von allen Erziehungsberechtigten unterschriebenem Formblatt seien von Eltern die Geburtsurkunde und ein Impfausweis vorzulegen, teilt die Gemeinde mit. Die Kinder müssten bei der Anmeldung nicht dabei sein.

Von Cristina Marina