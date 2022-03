Eltze

Einen Rundgang zu ausgewählten Orten in Eltze organisieren Ortsbürgermeister Rudolf Schubert (SPD) und das Team der Ideenwerkstatt am Sonnabend, 26. März. Dabei schauen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Händler und Dienstleister im Ort an, zu denen unter anderem Nahversorger mit einer Bäcker- und Fleischerfiliale, Hofläden, ein Friseur und eine Praxis für Physiotherapie gehören.

„Die Ortschaft Eltze ist im Bereich der Nahversorgung vergleichsweise noch gut aufgestellt, auch wenn hier die Angebotspalette in den letzten Jahren zurückgegangen ist“, sagt Schubert und fügt hinzu, dass beispielsweise eine Bäckerei vor einigen Jahren aufgegeben worden war – dies hatte er bei einem Pressetermin als ein Beispiel für den Wandel genannt. Nun zeigt die Eltzer Ideenwerkstatt, welche Angebote die Einwohner im Ort finden und an welchen Orten es Veranstaltungen gibt.

Der Dorfspaziergang unter dem Motto „Eltze aktuell“ startet um 14 Uhr an der Infotafel an der Peiner Straße/ Ecke Am Heerberge. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.