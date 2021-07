Eltze

Seit Jahren gibt es eine Sanierung des Kanalnetzes in Uetze-Eltze. Ab nächster Woche ist erneut ein Bautrupp der Celler Firma Martens im Ort unterwegs. Er wird zahlreiche Kanalanschlussleitungen erneuern. Rund 250 Meter Kanal lässt der Wasserverband Peine sanieren – und zwar in offener Bauweise. Das heißt: Die Straßen werden geöffnet, der Kanalbereich wird freigelegt, und die beschädigten Leitungen werden ausgetauscht, beschreibt Sven Harnagel, Bauleiter des Wasserverbands die Arbeiten.

Zwischenspeicherung des Abwassers

Signifikante Einschränkungen für die Anlieger soll es laut Harnagel nicht geben. In der Regel könne der Verkehr an den Baugruben vorbeigeführt werden. An Stellen, wo das nicht möglich ist, würden kurzfristig Umleitungen ausgeschildert. Sorgen um ihre Abwasserentsorgung müssten sich die Eltzer nicht machen, diese sei während der gesamten Bauphase gesichert. Rückstaus in den Hausleitungen sind demnach nicht zu erwarten. „Die zu reparierenden Bereiche werden vorher abgesperrt, das Abwasser im Kanalnetz zwischengespeichert“, erläutert der Bauleiter. Wenn nötig, würden Spülwagen eingesetzt, die das Abwasser an den gesperrten Bereichen abpumpen und dann wieder kontrolliert an anderer Stelle ins Kanalnetz leiten.

Bauarbeiten bis Ende Oktober

Die Sanierung der Kanalanschlüsse soll bis Ende Oktober 2021 abgeschlossen sein. Allerdings seien keine exakten Ankündigungen möglich, wo, wann und wie lange in den einzelnen Bereichen gebaut wird. Das liegt laut Harnagel daran, dass der „jeweilige Baufortschritt entscheidend von den Rahmenbedingungen vor Ort beeinflusst wird“. Damit die Celler Firma weiß, wo sie die Straßen aufreißen muss, hat der Wasserverband im Herbst 2020 das Eltzer Kanalnetz mit einer Kamera gefilmt, um die unterirdischen Schäden sichtbar zu machen. Die Sanierung der Kanalanschlüsse kostet laut Wasserverband rund 400.000 Euro.

Eltzes Kanalnetz ist so gut wie neu

In Eltze lässt der Wasserverband seit zehn Jahren das Abwassernetz kontinuierlich erneuern. In diesem Jahr wird ein neues Eltzer Pumpwerk gebaut. 2016 wurden in vier Straßen – Oststraße, Meinerser, Warmser und Abbeiler Weg – neue Abwasserkanäle verlegt. 2012 waren die Rohrleitungen in der Plockhorster Straße, Königsberger Straße, Schützen- und Parkstraße sowie in der Straße Welle auf einer Gesamtlänge von 510 Metern erneuert wurden und 2011 in der Peiner Straße (325 Meter) sowie in der Straße Eltzer Mühle (116 Meter).

Von Anette Wulf-Dettmer