Eltze

Die SPD-Fraktion des Eltzer Ortsrats will die kleine Siedlung am südlichen Rand der Uetzer Ortschaft gefahrloser für Radfahrer und Fußgänger erreichbar machen.

So sieht die Situation dort zurzeit auf: Die Straße, an der die Häuser der Siedlung liegen, mündet innerhalb Eltzes auf die Bundesstraße 444. Doch von dort führt kein Rad- und auch kein Fußweg in den Ort hinein. Für Fußgänger gibt es nur einen Trampelpfad auf dem Grünstreifen am östlichen Fahrbahnrand, Radler müssen direkt auf der Bundesstraße fahren. Oder Radfahrer und Fußgänger überqueren die Bundestraße 444, um den hinter einem Grünstreifen mit Graben liegenden Radweg auf der anderen Straßenseite zu erreichen.

Gemeinde soll Baumaßnahmen prüfen

Diese Situation berge angesichts des hohen Lastverkehrsaufkommens eine „gewisse Gefahrenlage“, schreibt SPD-Ratsherr Rudolf Schubert in seinem Antrag an den Eltzer Ortsrat und den Uetzer Gemeinderat. Die Querung der Straße durch den Graben sei für alle Fußgänger, besonders aber für Eltern mit Kinderwagen oder kleinen Kindern an der Hand, nur schwer möglich und vor allem nicht sicher, erklärt Schubert.

Die Gemeinde soll nun prüfen, ob der Bau einer Mittelinsel auf der Bundesstraße 444 als Querungshilfe sowie eines befestigten Übergangs über den Graben, der meist trocken sei, eine vernünftige und sichere Querung gewährleisten kann.

Von Anette Wulf-Dettmer