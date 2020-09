Eltze

Die Region Hannover erbittet Rückmeldungen der Kommunen zum Nahverkehrskonzept. Das ist eine gute Gelegenheit für die Eltzer Ortspolitiker, einen neuen Vorstoß zu wagen in einer alten und für sie leidigen Angelegenheit: Die schlechte, weil zeitraubende Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. Darüber hinaus sprechen sie sich dafür aus, an den Bahnhöfen in den Uetzer Orten Dollbergen und Dedenhausen weitere Parkplätze für Pendler zu schaffen. Denn wegen der mangelhaften Busanbindung nehmen viele ihre Autos, um die Regionalzüge zu erreichen.

„Da haben die anderen Ortsräte für uns bereits gut vorgearbeitet“, sagt Eltzes Ortsbürgermeister Hans-Hermann Brockmann bezüglich der Park-and-Ride-Plätze. „Wir schließen uns da nahtlos an.“ Nicht nur Pendler aus der Gemeinde Uetze nutzten diese, auch aus den angrenzenden Kommunen wie der Gemeinde Edemissen. „Da wird es schnell mal eng.“

Der Umstieg auf die S-Bahn am Dollberger Bahnhof soll durch die geplante Bike-and-ride-Anlage einfacher werden. Quelle: Symbolbild

Baustart in Dollbergen frühestens Ende November

Zumindest für den Dollberger Bahnhof ist Entspannung in Sicht. Dort baut die Region eine neue P+R-Anlage mit 133 Stellplätzen für Autos. Baubeginn sollte im Frühjahr 2020 sein, sodass im Herbst 2020 der erste Bauabschnitt fertig gewesen wäre. Wie Regionssprecherin Christina Kreutz auf Anfrage mitteilt, habe sich die Planung leicht verzögert. Zurzeit liefen die Ausschreibungen für Tief- und Metallbauarbeiten. Vergeben werden sollen die Arbeiten demnach im November – „sofern geeignete Angebote eingehen“, sagt Kreutz. Baustart könnte frühestens Ende November sein, sich witterungsbedingt aber auch ins nächste Jahr verschieben. „Das Gesamtvorhaben inklusive der geplanten Bike-and-ride-Anlage soll im Oktober 2021 abgeschlossen sein“, erklärt Kreutz.

Wer Öffis nutzt, muss beim Umsteigen lange warten

Doch das weitaus größere Problem für die Eltzer sei, dass sie viel Zeit einplanen müssen, wenn sie die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen wollen. Denn die Fahrzeiten zu Anschlusszügen und -bussen seien so ungünstig, dass es schlichtweg nicht zu schaffen sei, diese zu erreichen. Das sei bitter, zumal es sich jeweils nur um wenige Minuten handele. So führe der Zug in Dedenhausen fünf Minuten eher ab, bevor der Bus aus Eltze dort ankomme, beschreibt der Ortsbürgermeister die Situation.

Was die Busverbindung nach Burgdorf angehe, sei es noch enger. „Der Bus nach Burgdorf startet in Uetze eine Minute bevor der aus Eltze dort ankommt“, sagt Brockmann. Manche Busfahrer versuchten zu helfen und funkten ihre Kollegen mit der Bitte an, noch zu warten, wenn sie wissen, dass sie Umsteiger an Bord haben. Andere täten das nicht – was zur Folge habe, dass die Fahrgäste eine Stunde in Uetze warten müssen. „Wenn man den öffentlichen Verkehr fördern will, muss man das anders machen“, fordert er.

Eine Anbindung der Buslinie 950 sowohl an die Züge in Dedenhausen als auch in Dollbergen ist laut Region mehrfach geprüft worden – ließe sich aber nicht umsetzen.. Quelle: Sandra Köhler

Altes Problem, keine Lösung in Sicht

Was ihn besonders ärgert: Das Problem ist keineswegs neu. „Bestimmt schon zehn Jahre lang“ frage die Politik immer wieder nach – und erhalte stets die gleiche Antwort. Dass sich nämlich nichts ändern lasse. In der Vergangenheit sei wiederholt geprüft worden, ob sich mit der Buslinie 950 sowohl die Züge in Dedenhausen als auch in Dollbergen anbinden ließen, sagt Regionssprecher Klaus Abelmann auf Anfrage. „Eine Lösung des Problems konnte nicht gefunden werden, auch weil ein verändertes Angebot mit hohen zusätzlichen Kosten verbunden wäre.“

Eltze liege zwar viel näher an der Bahnstation Dedenhausen, sei aber über Dollbergen an den Schienenpersonennahverkehr angebunden. Was die Verbindung nach Burgdorf betreffe, sei es so, dass sowohl die Buslinie 950 als auch die Linie 930 nach den Zugverbindungen in Burgdorf ausgerichtet sind und sich dieses nicht ändern ließe. „Aus diesem Grund können die Fahrpläne beider Linien nicht so verändert werden, dass ein guter Anschluss in Uetze entsteht.“

Von Sandra Köhler und Anette Wulf-Dettmer