Eltze

Der KKS Horrido lädt die Eltzer und selbstverständlich auch alle anderen, die Spaß an Volksfesten haben, für das zweite Augustwochenende zum Schützenfest ein. Das dreitägige Fest in dem östlichsten Ortsteil Uetzes beginnt am Freitag, 9. August, um 16.45 Uhr mit einem bunten Kinderumzug. Die Jungen und Mädchen ziehen vom Olen Diek zum Festplatz an der Plockhorster Straße. Ab 18.30 Uhr holen die Mitglieder des KKS Horrido die Könige des Vorjahres ab. Zum Kommers ab 20 Uhr mit der Proklamation der Schützenkönige 2019 im Festzelt hat der KKS Horrido die Eltzer Vereine sowie Schützenvereine aus den Nachbarorten eingeladen. Ab 21 Uhr ist Tanz im Festzelt mit den DJ Cabaneros. Der Eintritt ist frei.

Großer Festumzug der Eltzer Schützen am Sonnabend

Am Sonnabend, 10. August, steht der große Festumzug auf dem Programm. Start ist um 15 Uhr auf dem Festplatz. Während des Marsches durch das Dorf legen die Schützen am Ehrenmal einen Kranz nieder. Ab 16 Uhr gibt es im Festzelt Kaffee und Kuchen. Gegen 17 Uhr wird der Feuerwehrmusikzug aus Uetze ein Konzert geben. Beim Festball ab 21 Uhr soll das Shadow Light Duo für Stimmung sorgen. Der Eintritt kostet 5 Euro.

Gottesdienst mit dem Eltzer Posaunenchor

Pastor Karl-Heinrich Waack will am Sonntag, 11. August, ab 10.45 Uhr mit den Einwohnern im Festzelt einen Gottesdienst feiern. Der Eltzer Posaunenchor musiziert. Um 12 Uhr wird das Königsessen im Festzelt serviert. An dem Essen, bei dem auch ein vegetarisches Gericht zur Auswahl steht, können alle Einwohner teilnehmen. Essensmarken gibt es im Vorverkauf für 13,50 Euro im Friseursalon Luther, im Bäckerladen Siepert und im Schützenheim.

An dem bunten Umzug zum Annageln der Königsscheiben werden wieder verkleidete Gruppen teilnehmen. Er wird sich gegen 14.30 Uhr vom Festplatz aus in Bewegung setzen. Während dieses Umzugs hängen die Schützen die Königsscheiben auf. Gegen 17.45 Uhr steht die Übergabe der Ehrenscheiben auf dem Programm. Danach macht DJ Silvio bei freiem Eintritt Tanzmusik.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller