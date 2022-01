Eltze

„Das Jahr 2022 fängt erfolgreich an“, stellt Thomas Haase, Ortsbrandmeister in Uetze-Eltze, erfreut fest. Vier junge Feuerwehrleute der Eltzer Ortsfeuerwehr – Lisa Patzer, Dennis Wiegmann, Torben Brenneke und Julian Schlüter – haben im Januar in der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Burgdorf einen Atemschutzgeräterträger-Lehrgang besucht und bestanden.

„Mit jetzt 16 Atemschutzgeräteträgern ist die Eltzer Wehr gut gerüstet“, sagt deren Pressewart Heiko Viereck. Benötigt würden die Feuerwehrleute mit der Zusatzqualifikation bei Einsätzen, bei denen mit der Entstehung von giftigen Gasen zu rechnen ist. Nicht nur bei Wohnungsbränden, sondern zum Beispiel auch bei Waldbränden und bei einem Gasaustritt, erläutert Viereck.

Beim Atemschutzgeräteträger-Lehrgang lernen die Teilnehmer, wie sie mit einer Presseluftflasche auf dem Rücken während eines Einsatzes arbeiten und welche Sicherheitsaspekte sie berücksichtigen müssen. Zudem geht es Aufgaben und Rechte von Atemschutzgeräteträgern. Das Kommando freue sich darüber, dass der Lehrgang trotz der Covid-19-Pandemie stattgefunden haben, und der Nachwuchs der Ortsfeuerwehr sich fortbilden konnte, sagt Haase.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller