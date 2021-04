Eltze

Thomas Haase hat am Donnerstagnachmittag seine Ernennungsurkunde zum Eltzer Ortsbrandmeister von Bürgermeister Werner Backeberg bekommen. Gleichzeitig erhielt Ralf Boeck, der 24 Jahre lang die Feuerwehr in der Uetzer Ortschaft geleitet hat, seine Entlassungsurkunde.

„So ein Engagement kann man in Worten eigentlich nur schwer ausdrücken“, sagte Backeberg. Vor 40 Jahren ist Boeck Feuerwehrmann geworden. Die Eltzer Feuerwehrleute wählten ihn erstmals1997 zu ihrem Ortsbrandmeister. Von November 2003 bis November 2009 war Boeck auch stellvertretender Gemeindebrandmeister. Boeck übergibt an Haase eine funktionierende Feuerwehr. „Es ist schön zu wissen, dass ich eine gut ausgebildete Ortsfeuerwehr mit einer sehr guten Mitgliederzahl übergeben kann“, sagte er am Donnerstag. Zudem sei die Planung für das neue Feuerwehrhaus gut vorbereitet. Zurzeit wird noch über den Standort für das neue Gebäude beraten. Boeck kündigte an, dass er sich weiterhin in der Feuerwehr engagieren werde, zum Beispiel in der Kleiderkammer.

Haase wird die Aufgaben des Ortsbrandmeisters ab 1. Mai kommissarisch übernehmen. Denn noch verfügt er nicht über die vollständige Qualifikation, um eine Feuerwehr von der Größe und dem Aufgabenspektrum der Eltzer zu leiten. Sobald er den noch erforderlichen Ausbildungslehrgang absolviert hat, wird Haase als Ortsbrandmeister vereidigt. Eine Amtszeit dauert sechs Jahre. Haase ist seit September 2003 Mitglied der Einsatzabteilung und seit 2017 auch Truppführer.

Von Anette Wulf-Dettmer