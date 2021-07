Eltze

Nach einer zweieinhalbstündigen Atemschutzübung wurde es für die Atemschutzgeräteträger der Ortsfeuerwehr aus Uetze-Eltze ernst. Als sie am Sonnabend nach Übungsende im Feuerwehrhaus zusammensaßen, um das Geübte noch einmal zu besprechen, wurde die Besprechung abrupt unterbrochen. Drei andere Feuerwehrleute, die mit dem Fahrrad unterwegs waren, riefen an und meldeten einen Böschungsbrand an der Bundesstraße 188. Die Atemschutzgeräteträger rückten sofort zur Brandbekämpfung aus.

Beim Eintreffen an der Einsatzstelle hatte sich der Schwelbrand bereits auf etwa zehn Quadratmeter ausgedehnt. Mit einem Schnellangriff löschten die Feuerwehrleute den Flächenbrand. Dabei setzten sie auch Schaufeln und Forken ein.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller