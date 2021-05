Eltze

Auf ihren beliebten Pflanzenflohmarkt, auf dem Garten- und Balkonbesitzer von Gemüsepflanzen über Kräuter bis zu Stauden alles tauschen können, müssen die Eltzer zwar in der Corona-Pandemie verzichten. Aber es gibt Ersatz: Die SPD in der Uetzer Ortschaft baut ein Pflanzen(tausch)regal auf.

Hier können möglichst kontaktfrei und selbstständig Pflanzen getauscht werden oder gegen Spende den Eigentümer wechseln, so die Idee der Initiatoren. Die Geldspenden sollen dem Corona-Hilfsfonds der Gemeinde Uetze zugute kommen. Dieser benötigt nach mehr als einem Jahr Corona dringend neues Geld, um Uetzer, die infolge der Pandemie in finanzielle Not geraten sind, weiterhin unterstützen zu können.

Aufgebaut wird der Pflanzenstand am Freitag, 14. Mai, ab 13 Uhr auf der Hofeinfahrt der Familie Schubert, Eltzer Mühle 6 – für die Dauer von etwa zwei Wochen. Fragen von Anbietern oder Pflanzensuchenden beantwortet Rudolf Schubert.

Von Anette Wulf-Dettmer