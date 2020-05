Eltze

Als letzte Ortschaft in der Gemeinde Uetze haben jetzt auch die Eltzer ihr Schützenfest abgesagt. Gefeiert wird die dreitägige Sause traditionell am zweiten Augustwochenende. Obwohl kaum zu erwarten ist, dass auf dem Eltzer Festplatz und beim Umzug durch den Ort an die 1000 Menschen zusammenkommen, hat sich der KKS Horrido Eltze entschieden, in diesem Jahr nicht zu feiern. Abgesagt ist auch das Schießen der Eltzer Vereine. „Wir möchten die Schützenfestbesucher schützen und eine weitere Verbreitung des Virus verhindern“, begründet Nina Schwarz vom KKS Horrido den Verzicht.

Vorbereitungen für Uetzer Zwiebelfest im September gehen weiter

Damit fallen wegen der Corona-Pandemie alle Volks- und Schützenfeste in der Gemeinde Uetze aus. Dazu hatten sich die Ausrichter schon frühzeitig entschieden. Derweil laufen die Vorbereitungen für das Uetzer Zwiebelfest am ersten Septemberwochenende weiter. Die Organisatoren sind bislang zuversichtlich, dass das große Straßenfest mitten in Uetze stattfinden kann.

Anzeige

Im Uetzer Ortsteil Eltze mit seinen rund 1400 Einwohnern war Ende Februar der erste Corona-Infizierte in Niedersachsen diagnostiziert worden. Daraufhin mussten der Erkrankte und in der Folge rund 100 Eltzer in Quarantäne.

Weitere HAZ+ Artikel

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 6 Uhr im E-Mail-Postfach.

Lesen Sie auch

Von Anette Wulf-Dettmer