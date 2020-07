Eltze

Die Ideenwerkstatt im Dorf ist noch stets gut für einen ausgefallen Einfall. Der jüngste hat das Zeug zum Hingucker. Den Ortsausgang Richtung Uetze ziert ab sofort ein kunterbuntes Kunstobjekt, für das weder Pinsel noch Farbe zum Einsatz kamen, sondern vielmehr Wolle und Häkelnadel. Zu danken ist es Sigrid Hartmann, die des Häkelns nicht nur mächtig ist, sondern die diese Art der Textilverarbeitung auf dem Effeff beherrscht und riesigen Spaß an ihr hat, wie sie versichert.

Fahrrad bekommt Platz am Ortsausgang bis in den Herbst

Hartmann, selbst Mitglied der Ideenwerkstatt Eltze, umgarnte also mit ihrer Wolle ein ausrangiertes Fahrrad. Als sie fertiggehäkelt hatte, war das ehemalige Beförderungsmittel zum Eyecatcher mutiert. Ortrud Sander, die Vorsitzende der Ideenwerkstatt, Sigrid Hartmann, Martin Sander und Rudolf Schubert fanden für den neu eingekleideten Drahtesel einen passenden Platz am Wegweiser zum Grünen Weg am Ortsausgang Richtung Uetze. Dort dürfen Spaziergänger und Fahrradfahrer Hartmanns Schöpfung nun bis in den Herbst hinein bewundern. Ein weiteres umhäkeltes Fahrrad hatte die Ideenwerkstatt bereits vergangenes Jahr am Sportplatz aufgestellt.

Von Joachim Dege