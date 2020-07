Uetze

Der Wasserkrieg an der Fuhse ist offenbar ausgestanden. Seit Mittwoch staut der Betreiber der Mühle Amme, Karl-Heinz Schwandt, wieder das Wasser. Erkennbar sei das am Pegelstand der Fuhse im flussabwärts gelegenen Wathlingen, erläutert Steffen Hipp vom Unterhaltungsverband Fuhse-Aller-Erse. Am Mittwoch gegen 3.15 Uhr sank dieser auf 23 Zentimeter, um dann bis Freitag, 11 Uhr, wieder leicht anzusteigen auf 26 Zentimeter.

Die Region Hannover als Aufsichtsbehörde hat Schwandt in dieser Woche per Anordnung untersagt, das Wehr der Mühle in Zukunft unkontrolliert zu öffnen. Zuvor sei der Mühlenbetreiber angehört worden, teilt Regionssprecher Klaus Abelmann mit. „Die in diesem Zusammenhang vorgebrachten Argumente für sein Handeln lassen jedoch keine andere rechtliche Beurteilung zu.“ Die Region hat extra die Staumarke an der Mühle neu ausmessen lassen.

Das schreibt das Wasserrecht vor

Das Wasser der Fuhse rauscht wieder durch das Mühlenwehr. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Nach dem Niedersächsischen Wasserrecht darf aufgestautes Wasser nicht so abgelassen werden, dass Gefahren oder Nachteile für fremde Grundstücke und Anlagen entstehen. Schwandt war dem Vernehmen nach in den Urlaub gefahren und hatte das Wehr an seiner Mühle offengelassen. Sein Vorgehen rechtfertigte er damit, dass er ein Staurecht, aber keine Staupflicht habe.

Die Kraft des gestauten Wassers nutzt Schwandt zur Stromerzeugung. Doch es komme seit Wochen zu wenig Wasser an, als dass seine Turbine arbeiten könne, argumentierte er. Infolge des geöffneten Wehrs nehmen die Böschungen der Anrainergrundstücke Schaden, und seltene Muscheln werden im trockenen Flussbett zur leichten Beute von Vögeln.

Schwandt vermutete, dass für den Wassermangel an der Mühle Amme das geöffnete Wehr zum Prangenhohl sowie Landwirte, die unerlaubterweise Fuhsewasser zum Beregnen ihrer Felder verwenden, verantwortlich sind. Der Prangenhohl ist ein exakt nivellierter Graben, der in die Erse mündet. Seine Aufgabe: Uetze vor Hochwasser schützen. Doch weder das Prangenhohl-Wehr ist geöffnet gewesen noch haben Bauern Wasser aus dem Fluss gepumpt.

Pegel der Fuhse auf historischem Tiefstand

„Zurzeit führt die Fuhse insgesamt extrem wenig Wasser“, sagt Verbandsingenieur Hipp. Sowohl an der Messstation in Wathlingen als auch in Peine flussaufwärts sind die Pegelstände historisch niedrig. Der Wassermangel in dem rund 100 Kilometer langen Fluss, der im Landkreis Wolfenbüttel entspringt, ist laut Hipp die Folge der extrem trockenen Jahre 2018 und 2019. „In diesem Sommer regnet es zwar, aber das, was runterkommt, wird von den sandigen Flächen aufgesogen“, sagt der Wasserexperte. Normal wäre, dass von Feldern, Wiesen und Wäldern Wasser in die Fuhse fließt. Jetzt sickert das Wasser jedoch aus dem Flussbett in die trockenen Böden. „Denn der Grundwasserstand auf den Flächen entlang der Fuhse liegt weit unter der Flusssohle.“

Von Anette Wulf-Dettmer