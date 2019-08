Uetze

Zu gern würde sich Annerose H. aus Edemissen bei zwei Uetzerinnen bedanken, die ihr nach einem Krankheitsfall selbstlos und selbstverständlich zugleich geholfen haben. Allerdings hat die Seniorin weder Name noch Adresse der beiden Frauen, deshalb richtet sie ihren Dank nun öffentlich an die Helferinnen.

Die Edemisserin war am 24. Juli mit dem Rad von ihrem Zuhause ins Uetzer Freibad geradelt. Wegen der Hitze habe sie 1,5 Liter Wasser, Melone und Buttermilch mitgenommen. „Natürlich lag ich nur im Schatten, den die Bäume spendeten“, schreibt sie. Am frühen Abend trat sie dann den Heimweg an. „Weit kam ich allerdings nicht, mir ging es so dreckig“, erklärt sie. Sie habe sich selbst motiviert und sei noch ein Stück weitergeradelt, habe immer im Schatten gestoppt, etwas getrunken und dann die nächste Etappe in Angriff genommen.

Edemisserin muss einen Tag im Krankenhaus bleiben

Etwa eine halbe Stunde dauerte der Kampf gegen das Unwohlsein, an der Brücke der Bundesstraße 444 wollte sie dann absteigen und schieben. „Dazu kam ich aber nicht, kurz vor der Brücke musste ich mich ans Geländer lehnen“, erinnert sie sich. Während sie dort stand, kamen zwei Frauen mit Fahrrädern vorbei. „Geht es ihnen gut? Können wir ihnen helfen?“, fragte sie. Die Edemisserin konnte nur sagen, das sie sich nicht wohlfühlte. Daraufhin riefen die beiden Frauen den Rettungswagen, der die geschwächte Frau nach einer Blutdruckmessung und EKG ins Krankenhaus brachte. „Fazit: Kreislaufzusammenbruch“, schreibt Annerose H. Bis zum nächsten Tag blieb sie in medizinischer Behandlung.

Dann kehrte sie in ihre Wohnung zurück und erlebte eine ausgesprochen positive Überraschung: Denn die unbekannten Frauen hatten ihr versprochen, das Fahrrad und die Badetasche zur Wohnanschrift in Edemissen zu bringen. „Ich dachte mir nur, jajaja. Sie kannten mich nicht, ich kannte sie nicht“, beschreibt die fast 70-Jährige ihre Gedanken. Doch nach der Fahrt mit Bahn und Bus entdeckte sie ihr Rad samt Gepäck sauber am Fahrradständer angeschlossen. „Über so viel Hilfsbereitschaft habe ich mich so gefreut“, sagt sie und fügt hinzu: „Schade, dass ich keinen Namen oder eine Adresse habe, ich würde mich gern noch einmal persönlich bedanken.“

Von Antje Bismark