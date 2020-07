Uetze-Dollbergen

In vier Ortschaften der Gemeinde Uetze gibt es jetzt Mitfahrbänke. Das Prinzip: Wer eine Mitfahrgelegenheit sucht, kann sich dort hinsetzen und warten, bis ihn ein vorbeifahrendes Auto mitnimmt zum Einkaufen oder zum Arztbesuch nach Uetze oder in den Landkreis Peine. „Alles old school, ohne digital“, sagt Ratsherr Dirk Rentz. Die jüngste Station an der Ecke Fuhsestraße/ Bahnhofstraße in Dollbergen hat Ortsbürgermeisterin Tove Knebusch gemeinsam mit der Familie Körner gestaltet.

Bank erstrahlt in den Regenbogenfarben

Die Sitzbank stand bereits an der zentralen Stelle zwischen Fuhsestraße, Bahnhofstraße und Zubringer zur Umgehungsstraße. Gemeinsam wurde die Bank abgebaut, gründlich gereinigt, dann von Knebusch in den Farben des Regenbogens angemalt und schließlich zusammen wieder aufgestellt. Die Bank dürfe von allen Fußgängern genutzt werden, die eine kurze Pause einlegen wollen – vielleicht nach dem Einkauf im neuen Edeka-Markt, bevor es mit den Einkaufstaschen nach Hause geht, erklärt Knebusch.

Gegenüber der Bank neben dem Feuerwehrhaus baut derzeit der genossenschaftliche Verbund Edeka Minden-Hannover einen Markt mit 800 Quadratmetern Verkaufsfläche. Die Außenwände stehen schon. Die Marktleitung wird der Kaufmann Cengiz Ersu übernehmen, der bereits Supermärkte in Hänigsen und Peine-Vöhrum betreibt. Die Eröffnung ist für den Herbst geplant vorgesehen.

Gegenüber der Mitfahrbank in Dollbergen entsteht derzeit ein neuer Edeka-Markt (links). Die Größe des Gebäudes ist bereits gut zu erkennen. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Weitere Mitfahrbänke stehen in Schwüblingsen, das Pendant dazu vor dem Edeka-Markt in Arpke. Denn die Schwüblingser erledigen ihre Einkäufe gern im rund fünf Kilometer entfernten Nachbarort. Dedenhausen war der erste Ort in der Gemeinde, der eine Mitfahrbank unter dem Vordach der alten Molkerei aufgestellt hat. Deren Pendant steht in Uetze.

Von Anette Wulf-Dettmer