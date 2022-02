Uetze

Im August, mit Start des neuen Kita-Jahres, soll die große Kindertagesstätte am Schapers Kamp in Uetze in Betrieb gehen. Die Bauarbeiten an dem zweistöckige Gebäude, in dem künftig 105 Kinder in zwei Krippen- und drei Kindergartengruppen betreut werden, laufen planmäßig. Parallel dazu beginnt die Arbeiterwohlfahrt (AWO) Region Hannover, Bauherrin und Trägerin der Einrichtung, mit der Einstellung der pädagogischen Fachkräfte.

„Mindestens 17 Fachkräfte werden es insgesamt sein. Wir haben bereits die ersten Bewerbungen“, sagte Ingrid Kröger von der AWO jetzt bei einer Baustellenbesichtigung mit Bürgermeister Florian Gahre. Einige der Bewerber kämen aus Uetze und Umgebung und arbeiteten bisher in einer der anderen mehr als 50 Kitas der AWO Region Hannover, ergänzt Kröger. Um auf die freien Stellen aufmerksam zu machen, hat die AWO auch ein großes Transparent mit der Überschrift „Wir suchen Dich!“ gut sichtbar am Bauzaun aufgehängt.

Die AWO investiert in Uetze gegenüber dem Famila-Einkaufsmarkt 4,1 Millionen Euro in den Bau der Kita, zu der auch ein Familienzentrum als Anlaufstelle für alle Familien in Uetze gehören wird. Zur Kita wird ein sehr großes Freigelände gehören. Auf einer Fläche, die ungefähr doppelt so groß ist wie vorgeschrieben, soll es für die Kinder jede Menge Platz zum Spielen, Klettern, Laufen und Fahren sowie für besondere pädagogische Aktionen geben.

Von Anette Wulf-Dettmer