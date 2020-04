Dollbergen

„Die Lage hat sich etwas beruhigt, deshalb bieten wir ab 3. April wieder unseren Abhol- und Lieferservice an“, sagt Vicki Roupeli, die das Restaurant Hellas an der Fuhsestraße in Uetze-Dollbergen nach eigenen Angaben gemeinsam mit ihrem Mann führt. Sie hätten abwarten wollen, wie sich die Corona-Epidemie entwickelt, denn ihr Mann gehöre zur Risikogruppe.

Wirtin: „Alle Konfirmationen sind weg“

„Bevor wir mit Pauken und Trompeten untergehen, müssen wir zumindest unsere Küche wieder öffnen und das Essen außer Haus verkaufen“, erläutert Roupeli, deren Stammkunden diesen Service seit Langem kennen. Der enorme Einnahmeausfall könne damit zwar nicht ausgeglichen werden, aber zumindest ein Teil der ständigen Betriebskosten. Dabei war Roupelis Reservierungsbuch gut gefüllt. „Doch alle Konfirmationen sind weg, ebenso wie Vereinsversammlungen und andere Veranstaltungen.“ Und es werde auch kein Ostergeschäft geben. „Denn wenn das Wetter wie angekündigt gut ist, dann sitzen die Leute im Garten und werfen ihren Grill an“, befürchtet die Wirtin.

Essen kann am Freitag, 3. April, im Hellas dienstags bis donnerstags von 17 bis 21 Uhr bestellt und abgeholt werden, oder es wird gebracht. Freitags, sonnabends und sonntags wird der Service von 11.30 bis 13.30 Uhr sowie von 17 bis 21 Uhr angeboten. Die Speisekarte ist laut Roupeli auf www.dollbergen.de einsehbar. „Oder man ruft einfach bei uns an unter (05177) 745, dann erfährt man auch, was es gibt, und kann gleich bestellen.“

Online-Initiative „Kauf lokal in Uetze “

Das Restaurant in Dollbergen ist bei Weitem nicht das einzige in Uetze und Umgebung, das versucht, sich mit dem Außerhausverkauf von Speisen über Wasser zu halten. Uetzes Wirtschaftsförderer Murat Kurt hat unter #kauflokalinuetze auf Facebook und der Homepage der Gemeinde die Angebote der heimischen Gastronomen und Händler aufgeführt, die den Kunden ihre Waren und Dienstleistungen trotz geschlossener Lokale und Läden weiterhin anbieten.

