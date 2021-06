Schwüblingsen

Die Hänigser Firma FNOH-DSL Südheide baut ihr Glasfasernetz in Uetze-Schwüblingsen weiter aus. Jetzt können auch Haushalte, die bislang nur mit einem Kupferkabel versorgt werden, superschnelles Internet mit einer Übertragungsgeschwindigkeit bis 1000 Mbit pro Sekunde bekommen. FNOH hatte bereits, als die Energie-Genossenschaft Schwüblingsen (ESG) 2017 das Nahwärmenetz gebaut hatte, während der damalige Tiefbauarbeiten auch gleich Glasfaserkabel verlegt. Weil die ESG nicht alle Gebäude in Schwüblingsen mit Nahwärme versorgt, wurde damals nicht im ganzen Dorf ein Breitbandnetz installiert.

Schon damals hatte FNOH eine Erweiterung des Glasfasernetzes in Schwüblingsen in Aussicht gestellt. Auf Initiative der drei Einwohner Ralf Umlauf, Christoph Schrader und Matthias Deicke setzt jetzt das Hänigser Unternehmen die Pläne um. Sie sammelten im Ort bei den Haushalten, die bisher keine Breitbandversorgung haben, Anträge für einen Glasfaseranschluss. Das Ergebnis: Mehr als 40 Prozent dieser Haushalte wünscht sich ein superschnelles Internet.

Projekt soll in einem Jahr abgeschlossen werden

Nach Auskunft des Geschäftsführers Cord Homann hat FNOH bereits ein Planungsbüro mit der Detailplanung beauftragt. Für den Sommer ist eine Informationsveranstaltung geplant, bei der die Pläne vorgestellt werden sollen. Homann geht davon aus, dass am Ende dieses oder am Anfang des nächsten Jahres die Tiefbauarbeiten beginnen werden. „Wir wollen das Projekt in einem Jahr abschließen“, sagt der Geschäftsführer.

Alle Interessenten, die sich noch während der Vorvermarktungszeit anmelden, bekommen den Breitbandanschluss kostenlos. Kunden eines anderen Telefonieanbieters können kurzfristig in das VDSL-Netz der Hänigser Firma wechseln. 2015 hatte FNOH Schwüblingsen mit der VDSL-Technik erschlossen.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller