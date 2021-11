Hänigsen/Obershagen/Schwüblingsen

Die Firma FNOH-DSL Südheide aus Uetze-Hänigsen will auch Hänigsen und Obershagen mit superschnellem Internet versorgen. Nach schleppendem Beginn läuft der Haushaltsanschlüsse an das Glasfasernetz nach den Worten Marcel Neumanns, bei FNOH für Vertrieb und Marketing verantwortlich, auf vollen Touren.

Die Firma lädt die Einwohner Hänigsens und Obershagens für Donnerstag, 18. November, 19 Uhr, zu einer Informationsveranstaltung über das Breitbandnetz ins Obershagener Schützenheim ein. Es gelten an dem Abend wegen der Covid-19-Pandemie die 3-G-Regeln. Außerdem hat das Unternehmen die Werbekampagne „Mein Verein – Dein Verein“ gestartet. Wenn Vereinsmitglieder andere Mitglieder für einen Anschluss an das Glasfasernetz gewinnen, will FNOH den Verein finanziell unterstützen.

FNOH strebt 40-Prozent-Quote an

Am 1. August hat FNOH mit der Vermarktung begonnen. Das Unternehmen will sie am 31. Dezember abschließen. Bis dahin will FNOH die in der Branche übliche 40-Prozent-Anschlussquote erreichen. „40 Prozent der Haushalte müssen einen verbindlichen Antrag stellen, dann beginnen wir mit dem Ausbau“, sagt Neumann. Nach Erreichen der Quote werde die Firma mit der Feinplanung beginnen. Nach Abschluss der Vermarktung vergingen in der Regel neun bis zwölf Monate, bis das Unternehmen die ersten Haushalte an sein Breitbandnetz anschließe. Der Anschluss hänge von der Laufzeit der alten Telekommunikationsverträge der Kunden ab.

FNOH hat in diesem Jahr in Altmerdingsen nördlich der B188 Glasfaserkabel verlegt. Dort zeichnet sich laut Neumann das Ende der Bauarbeiten ab. „Bis Weihnachten werden da die ersten Anschlüsse betriebsbereit sein“, kündigt Neumann an. Etwas später werde das im Ortsteil Krausenburg der Fall sein. FNOH habe da noch auf die Genehmigung der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr warten müssen, an der B188 bauen zu dürfen. Der Breitbandausbau der Krätzer Straße und der Schaftrift, die südlich der B188 liegen, sei für nächstes Jahr geplant. Bis auf Restarbeiten habe FNOH das Gewerbegebiet, das an der Rudolf-Diesel-Straße in Uetze liegt, an der Glasfasernetz angeschlossen.

Deutsche Glasfaser setzt Tiefbauarbeiten fort Beim Ausbau des Breitbandnetzes in der Gemeinde Uetze konkurriert die Hänigser Firma FNOH mit der Deutschen Glasfaser. Dieses Unternehmen hat im Herbst vorigen Jahres in Eltze und Dedenhausen damit begonnen, Glasfaserkabel zu verlegen. Im Februar dieses Jahres begann die Deutsche Glasfaser mit dem Ausbau des Breitbandnetzes in Uetze, in Altmerdingsen (südlich der Bundesstraße 188) und in Katensen. Im Sommer stoppte die Gemeindeverwaltung die Arbeiten, weil sie mit der Ausführung unzufrieden war. Sie beanstandete die Wiederherstellung der Gehwege und verlangte ein Konzept für die ordnungsgemäße Herrichtung der Oberflächen. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Deutsche Glasfaser nach Angaben von Firmensprecherin Kirstin Hackhe etwa 70 Prozent der Tiefbauarbeiten abgeschlossen. Das Unternehmen hat ihren Angaben zufolge inzwischen das geforderte Konzept vorgelegt und die Arbeiten wieder aufgenommen. fs

Im Jahr 2017 sind in Schwüblingsen Kabel verlegt worden

Der weitere Ausbau des Glasfasernetzes in Schwüblingsen kam in der dortigen konstituierenden Ortsratssitzung zur Sprache. Dort hatte FNOH 2017 die Tiefbauarbeiten für den Aufbau des örtlichen Nahwärmenetzes 2017 genutzt, um Glasfaserkabel zu verlegen. FNOH schloss die Häuser ans Glasfasernetz an, die Nahwärme beziehen.

Der stellvertretende Ortsbürgermeister Matthias Deicke erinnerte nun an die erfolgreiche Unterschriftensammlung für den Anschluss weiterer Haushalte an das Glasfasernetz. Bei der Übergabe der Unterschriften hatte FNOH in Aussicht gestellt, dass die Tiefbauarbeiten noch 2021 beginnen könnten. Doch FNOH ist noch nicht so weit. „Da sind wir noch in der Planung“, sagt Neumann.

Der Ortsrat will die Firma zu seiner nächsten Sitzung einladen, damit sie über den Stand der Planung berichtet.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller