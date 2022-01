Hänigsen/Obershagen/Schwüblingen/Altmerdingsen

Die Werbekampagne der Firma FNOH-DSL Südheide für Glasfaseranschlüsse läuft in den Uetzer Ortschaften Hänigsen und Obershagen nicht so gut wie erhofft. Laut der Homepage des Hänigser Telekommunikationsunternehmens haben bisher nur 16 Prozent der Obershagener und sogar nur zwölf Prozent der Hänigser Haushalte einen Hochgeschwindigkeitsinternetanschluss vorbestellt (Stand 25. Januar 2022). Damit sich für FNOH der Ausbau lohnt, ist eine Quote von 40 Prozent der Haushalte in den jeweiligen Ortschaften notwendig. Weil dieses Ziel längst noch nicht erreicht ist, hat FNOH die Vorvermarktung in beiden Orten bis zum 31. März verlängert.

Auf Initiative des Hänigser Ortsrats lädt FNOH zu einer zweiten Informationsveranstaltung, und zwar für Freitag, 11. Februar, in die Aula der Hänigser Grundschule ein. „Wir wollen, dass wir auch in Hänigsen ein Glasfasernetz bekommen“, sagt Hänigsens Ortsbürgermeister Norbert Vanin. Immer wieder klagten Einwohner darüber, dass es in Hänigsen kein superschnelles Internet gebe. Der Glasfaserausbau werde Hänigsen als Wohnort attraktiver machen, ist sich der Ortsbürgermeister sicher.

Hänigsen ist unterversorgt

In einer Pressemitteilung weist der Ortsrat darauf hin, dass Hänigsen derzeit bezüglich der Internetgeschwindigkeit zu den unterversorgten Orten in Deutschland zählt. „Wir, als Ort Hänigsen, haben jetzt die große Möglichkeit, den nächsten Schritt der Digitalisierung mit einem regionalen Unternehmen zu gehen“, schreibt der Ortsrat.

Einen Glasfaserausbau in seinem Heimatort wünscht sich auch Obershagens Ortsbürgermeister Andreas Staas. Nach seinen Worten werden künftig immer größere Datenmengen via Internet übertragen. Auch im privaten Bereich. Dafür benötige man eine sehr hohe Übertragungsgeschwindigkeit. Zudem sei die Netzsicherheit beim Glasfaserkabel viel höher als beim herkömmlichen Kupferkabel, sagt Staas.

In Altmerdingsen hat FNOH laut Geschäftsführer Cord Homann den Glasfaserausbau nördlich der Bundesstraße 188 abgeschlossen. Die Freischaltung der Anschlüsse hänge von der Restlaufzeit der Altverträge ab, die die Kunden haben. Um die Häuser südlich der B 188 anzuschließen, müsse FNOH an zwei Stellen die Bundesstraße unterqueren. „Für die Unterquerung steht die Genehmigung noch aus“, sagt Homann. Auf jeden Fall werde FNOH noch in diesem Jahr das Glasfasernetz südlich der B188 ausbauen.

Planung für Schwüblingsen verzögert sich

In Schwüblingsen hat FNOH bei Bau des dortigen Nahwärmenetzes 2018/19 gleich Glasfaserkabel zu Häusern verlegt, die mit Nahwärme versorgt werden. Geplant ist, das dort bestehende Glasfasernetz zu erweitern. Die Bauarbeiten sollten ursprünglich noch Ende vorigen Jahres beginnen. „Da haben wir uns zu optimistisch geäußert“, sagt Homann. Die Planung verzögere sich, weil es schwieriger als gedacht sei, das Bestandsnetz mit dem neuen Netz in Einklang zu bringen.

Im Uetzer Neubaugebiet auf der Ostseite der Straße Schabers Kamp wird FNOH der Telekommunikationsgrundversorger sein. Während der Erschließung werde das Hänigser Unternehmen die Glasfaserleitungen verlegen, erzählt Homann an. Das sei kein Problem, weil bereits ein Kabel der Firma in der benachbarten Hünenburgstraße liege.

Die Informationsveranstaltung der FNOH beginnt am Freitag, 11. Februar, um 19 Uhr in der Aula der Hänigser Grundschule am Storchennest, Moorgartenweg 1. Es gelten an dem Abend die tagesaktuellen Corona-Regeln. Wer nicht die Veranstaltung besuchen kann, kann sich unter der Rufnummer (05147) 3089911 bei den FNOH-Mitarbeitern nach einem Glasfaseranschluss erkundigen.

