Uetze/Burgdorf

Der Vorfall auf den Pferde- und Schafweiden an den Hünenburgstraße in Uetze, wo es Anliegern gelang, vier jagende Wölfe mit Autos, Quad und E-Scooter zu vertreiben, wird von vielen Lesern diskutiert – auf Facebook und in Leserbriefen. Dabei geht es um die Fragen, wie viele Wölfe der Großraum Hannover verträgt oder ob der Einsatz von Fahrzeugen die richtige Methode zum Vergrämen der Wölfe ist. Und wie können Weidetiere geschützt werden? Hier eine Auswahl der Kommentare.

Georg Kottrup aus Hespe ( Landkreis Schaumburg) schreibt in seinem Leserbrief zu übertriebener Wolfsliebe: Ja, der Wolf gehört in unsere Breiten, aber nicht in unsere Längen mit einer dicht besiedelten und von viel Weidetierhaltung geprägten Landschaft. Er ist obendrein in sehr viel größerer Population in höheren Breitengraden zu Hause. Nur weil er hier mal zahlreich vertreten war, besteht kein Grund, ihn auch wieder heimisch zu machen. Sonst könnte man ja auch über die Wiederansiedlung des Bären (oder gar der Säbelzahnkatze) sinnieren. Wikipedia schreibt: „Im Jahr 2003 wurde die weltweite Wolfspopulation auf 300.000 Exemplare geschätzt. Ein Rückgang der Wolfspopulation wird seit den Siebzigerjahren aufgehalten“. Von der Gefahr einer Ausrottung kann wohl keine Rede sein.

Auf Facebook sind diese Kommentare zu lesen

Die ersten beiden Einträge beziehen sich auf die erwähnte Aktion von Uetzer Anliegern, die vier jagende Wölfe mit Autos, Quad und E-Scooter vertrieben haben:

„So kann man halt auch vergrämen. Es ersetzt allerdings keine wolfsabweisenden Zäune.“ Corinna Dembeck

„Gute Vergrämung. Das werden die Wölfe sich merken und Abstand halten.“ Bianca Siepmann

„Denen muss auch nichts passieren, damit sie die Distanz lernen. Ist bei wolfsabweisenden Zäunen unter Strom ja auch nicht anders. Das nennt sich Konditionierung. In diesem Fall wird die Situation vor Ort mit Angst und Fluchtverhalten verknüpft. Und da die Wölfe nicht doof sind, kann man davon ausgehen, dass sie es sich an dieser Stelle zweimal überlegen werden. Wenn so eine Vergrämung noch ein-, zweimal wiederholt wird, müsste es richtig sitzen.“ Steffi Sakowitz

„Niemals werde ich verstehen, warum die Wolfsfanatiker wie auch die diversen Spendenbettelvereine und Wolfspatenschaftsverkäufer sich gegen Entnahmen solcher Wölfe wehren. Deren Akzeptanz hängt von den Betroffenen ab. Weg mit solchen, dann rücken idealerweise die nach, die passiven Herdenschutz wie Zäune respektieren und sich von Ansiedlungen und dort weidenden Tieren fernhalten. Wobei das mit dem Fernhalten hier so eine Sache ist. Die Wölfe können hier doch keine fünf Kilometer laufen, ohne auf eine Ansiedlung zu stoßen oder sonst wie menschliche Witterung wahrzunehmen und damit zu verbinden, dass wir harmlos sind. Besser hätte man sich niemals auf dieses Freilandexperiment eingelassen. Es gibt nur Verlierer. Irrsinnig viel Tierleid, vernichtete Existenzen, aufgegebene Weidetierhaltung.“ Doni Seiler

„Ich fasse es nicht! Der Pferdehalter muss seine Isländer einsperren? Zum Schutz vor diesen Raubtieren, die weder hier, noch anderswo vom Aussterben bedroht sind?“ Nicole Keller

„Das ist leider der niedersächsische Wolfsalltag. So lange „nur“ Weide- und Haustiere zerfleddert wurden, wurde das Problem lange Zeit verschwiegen. Zum Glück wird die Bevölkerung jetzt wach, bevor ein Kind aus dem Sandkasten fehlt.“ An. Stein

„So wird es aber kommen: dass erst ein Mensch von den Wölfen angegriffen werden muss, bis etwas passiert. Dann ist das Geschrei groß, und von den Verantwortlichen hört man nichts mehr. Was sind das für Menschen, die das zu entscheiden haben?“ Harald Guderian

„Leben und leben lassen, das schlage ich vor. Sichert Eure Ausläufe vernünftig, nachts gehören Tiere in den Stall ... und schon gibt keine Probleme mehr ... ist doch nicht so schwer.“ Andrea Ki

„Wir brauchen die Wölfe schon, nur in dieser Vielzahl nicht, sondern kontrolliert und geregelt, auch abgeschossen.“ MaLu Ziebolz

„Dieses „aber der Mensch ist das Problem“-Gerede ist ja mal sowas von lächerlich. Deutschland ist halt dicht besiedelt, das kann man nicht rückgängig machen. Der Wolf ist nicht dumm und auch ein Gewöhnungstier, also wird er früher oder später auch Menschen und Hunde angreifen.“ Johannes Brunke

„Früher hat man den Wolf nicht zu Gesicht bekommen, denn er war scheu. Der hatte nämlich gelernt, dass vom Menschen Gefahr ausgeht. Also hat er ihn gemieden. Heute lernen Wölfe, dass Menschen all inclusive bedeuten. Und alle, die meinen, dass Wölfe nicht auf Menschen gehen, weil sie das noch nie gemacht haben: das wurde neulich noch über das Überwinden von Weidezäunen und Reißen von Großtieren gesagt. Und nein, ich halte den Einsatz von Herdenschutzhunden in unserer dicht besiedelten Region, die dauerhafte Stallhaltung und das Meiden des Waldes für keine Lösung. Was hingegen das Respekteinflößen gegenüber dem Menschen betrifft, bin ich für Vorschläge offen.“ Renate Burkart

„Mich würde mal interessieren wie viele der Pro-Wolf- Sympathisanten selber Tiere auf einer Weide stehen haben und wie viele aus einer Stadt kommen und wie viele vom Land. Wer aus der Stadt kommt, sollte grundsätzlich den Mund halten, wenn es um Probleme geht, die die Landbevölkerung angehen.“ Andreas Fischer

„Ich wohne ja mitten im Wolfsgebiet, und wir hatten auch schon einen Riss im Dorf. Und trotzdem bin ich pro Wolf. Ich als Mensch habe keine Angst vor ihm und ich finde, er gehört dazu. Als Tierbesitzer mit Tieren auf der Weide würde ich das sicherlich differenzierter sehen.“ Eckie Schu

„Ich bin auch pro Wolf, aber man muss die Kirche im Dorf lassen. Und Menschen haben das Recht, ihre Tiere zu schützen. Mit den Mitteln, die sie zur Verfügung haben. Da die Wölfe aber langsam ihre Scheu verlieren – das ist vor Jahrtausenden schon einmal passiert – möchte ich mir nicht ausmalen, was passiert, wenn etwas einem Menschen oder einen Kind zustößt. Auch die Wolfspopulation muss überwacht werden, da der Wolf keine natürlichen Feinde mehr hat.“ Jonathan Hannaford

