Der Junkernhof ist wohl unstrittig das markanteste Fachwerkhausensemble in Uetze. Er hat eine wechselvolle Geschichte. Er steht auf dem Areal, auf dem sich einst das Uetzer Rittergut befand. Sein jetziges Aussehen erhielt das Herrenhaus im 17. Jahrhundert, als August I. von Braunschweig-Lüneburg das Gut für seine Lebensgefährtin Ilse Schmiedichen, mit der er drei Söhne und sechs Töchter hatte, kaufte – das war im Jahr 1624.

Ein Jahr später legitimierte Kaiser Ferdinand II. die Kinder aus dieser Beziehung und erhob sie und ihre Mutter in den niederen Adelsstand. Sie hießen seitdem von Lüneburg. 1634/35 baute August I. für seine „Schöne Ilse“ und die gemeinsamen Nachkommen das Herrenhaus neu. Es ist bis heute weitgehend unverändert geblieben. Die einzige wesentliche Änderung war der Bau eines Mittelportals im Jahr 1749.

Familienname von Uetze taucht 1202 erstmals auf

Das Gut war im Mittelalter der Sitz der Familie von Uetze. Nach ihr ist die Von-Uttensen-Straße im Ort benannt worden. Der Familienname von Uetze taucht in mittelalterlichen Dokumenten ab 1202 in unterschiedlichen Schreibweisen auf. 1202 lässt sich ein Erewicus de Utissen nachweisen. Ein Jahr später ist von Harwicus de Utesseim und 1209 von Herwig von Uetze die Rede. Im 13. Jahrhundert finden zum Beispiel auch noch Conradus de Uttensem, Lippold de Uttesse und Race von Ütze in Urkunden Erwähnung. Die Schriftstücke wurden damals in lateinischer Sprache abgefasst. Die unterschiedliche Schreibweise von Eigennamen rührt daher, dass sie mündlich überliefert und so geschrieben wurden, wie man sie gehört hatte.

Die Adelsfamilie von Uetze ist Namensgeberin der Von-Uttensen-Straße. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

In seinem Buch „1000 Jahre Uetze?!!“ geht der Historiker Ralf Bierod davon aus, dass sich die Adelsfamilie nach dem Ort benannt hat und nicht umgekehrt. Er vermutet, dass die ersten Siedler den Ortsnamen aus Süddeutschland mitgebracht haben. „Orte mit Utten finden sich neben Bayern und Österreich auch in Baden-Württemberg und im Osten Frankreichs“, berichtet Bierod. Ein Uetzing gibt es nördlich von Bamberg in Franken.

Drei neue Besitzer in 121 Jahren

Männliche Mitglieder der Familie von Uetze bekleideten im Mittelalter das Amt eines Ministerialen. Heute könnte man sie als hohe Verwaltungsbeamte bezeichnen. „Es war also eine angesehene Familie und zunächst auch wohlhabend“, schreibt Dorothea Radtke in ihrer Ortschronik. Der kinderlose Jasper von Uetze, der letzte Vertreter der Familie, machte allerdings beträchtliche Schulden. Noch zu Lebzeiten schloss er einen Erbverbrüderungsvertrag mit der Familie von Veltheim ab.

Nach Japsers Tod 1503 fiel das Uetzer Gut deshalb an Levin von Veltheim. Auch der hatte keine Söhne. Aufgrund eines neuen Erbverbrüderungsvertrags ging es 1542 in den Besitz der Familie von Saldern über. Laut Radtke verschuldete sich aber auch Jacob von Saldern, der das Gut ab 1603 bewirtschaftete. Er verkaufte es 1624 an August I. von Braunschweig-Lüneburg.

1749 verzierte Joachim Friedrich von Lüneburg das Portal des Junkernhofs mit seinem und dem Wappen der Familie von Spörcken. Denn seine Frau Ernestine war eine Geborene von Spörcken. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Von-Lüneburg-Ära endet 1948

Vom Dreißigjährigen Krieg bis ins 20. Jahrhundert hinein gehörte der Junkernhof der Adelsfamilie von Lüneburg. Bis 1948 lebten die von Lüneburgs auf dem Junkernhof. Dann erbte die Familie von Reden aus Wathlingen das Gut. Sie zog aber nicht nach Uetze. Die von Lüneburgs hatten über Jahrhunderte das Patronat über die Uetzer Kirche. Der letzte Kirchenpatron war Henning von Reden, der 1989 verstarb. Er wurde in der Gruft unter der Johannes-der-Täufer-Kirche in Uetze beigesetzt.

Diese Aufnahme aus der Anfangszeit des Uetzer Gymnasiums zeigt das damalige Lehrerkollegium vor dem Portal des Junkernhofs. Quelle: Gymnasium Uetze (Archiv)

Junkernhof wird zum Gymnasium

Nach dem Zweiten Weltkrieg waren Flüchtlinge im Junkernhof untergebracht. Ab 1950 mietete der Schulverein der Privaten Oberschule Uetze im Herrenhaus Räume für den Unterricht der Gymnasiasten an. Die Flüchtlinge mussten in den folgenden Jahren nach und nach ausziehen, weil immer mehr Räume für die Schule benötigt wurden. 1957 schließlich zogen die Gymnasiasten aus dem Herrenhaus aus und in einen Schulneubau im Irrgarten ein, der Teil des Gutsparks war. Der Park des Junkernhofs reichte damals vom Herrenhaus bis fast an die Marktstraße.

Mietwohnungen in denkmalgeschützten Gebäuden „Der Junkernhof ist unsere schönste Immobilie“, hat einmal der frühere Geschäftsführer der KSG Hannover (früher Kreissiedlungsgesellschaft) Hans-Herbert Kruse bei einem Besuch in Uetze gesagt. Das einstige Uetzer Gut besteht nur noch aus drei Fachwerkgebäuden: aus dem Herrenhaus, das Herzog August I. von Braunschweig-Lüneburg 1634/45 bauen ließ, dem 1722 errichteten Kutscherhaus und der ehemaligen Scheune aus dem Jahr 1750. Sie stehen unter Denkmalschutz. Die KSG Hannover erwarb 1990 die drei Gebäude, um das historische Fachwerkensemble zu erhalten. Vorher waren Stallungen und andere Gebäude abgerissen worden. Die KSG baute 1996/97 das Kutscherhaus um. Statt einer hat es heute vier Wohnungen. Zwei Jahre später begann die KSG mit dem Umbau der Scheune zu einem Wohnhaus. Diese Bauarbeiten wurden 2000 abgeschlossen. Seitdem beherbergt das Fachwerkgebäude sechs Wohnungen. Im Herrenhaus befinden sich vier Wohnungen. An diesem Gebäude hat die KSG seit 1997 immer wieder Renovierungs- und Sanierungsarbeiten vorgenommen. Im Laufe der Jahre wurden zum Beispiel das Treppenhaus und das Portal renoviert, Fassaden saniert, neue Fenster eingesetzt und das Dach neu gedeckt.

Dieser Schulneubau ist die Keimzelle des heutigen Uetzer Schulzentrums mit dem Gymnasium Unter den Eichen und der Aurelia-Wald-Gesamtschule. 1990 kaufte die KSG Hannover, ehemals Kreissiedlungsgesellschaft, die unter Denkmalschutz stehenden Gutsgebäude und machte daraus Mietshäuser.

