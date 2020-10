Schwüblingsen

Ein 26-jähriger Peiner ist am Mittwoch kurz nach 20 Uhr auf der Kreisstraße 125 zwischen Schwüblingser Kreisel (B188) und Uetze-Schwüblingsen verunglückt. Der junge Mann fuhr mit seinem Renault Traffic in Richtung Schwüblingsen, als er plötzlich Rehe am Straßenrand sah. Er versuchte den Tieren auszuweichen, geriet jedoch auf der regennasser Fahrbahn mit seinem Fahrzeug ins Schleudern. Das Auto kam von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die gesamte Front des Renaults eingedrückt. Wegen dieser Knautschzone konnte der 26-Jährige unverletzt aus dem total demolierten Auto steigen. Die Rehe hatten inzwischen das Weite gesucht – ebenfalls unverletzt.

Polizei : Nicht ausweichen, sondern bremsen

Die Uetzer Polizeisprecherin weist darauf hin, dass Autofahrer in den Abend- und Morgenstunden ihre Geschwindigkeit reduzieren sollten – vor allem, wenn die Straßen durch Waldgebiete wie den Beerbusch führen. „In der Dämmerung fährt man nicht 100, weil mit Wildwechsel zu rechnen ist.“ Das Fahrtempo sollte grundsätzlich immer so gewählt sein, dass „der Fahrer jederzeit die Situation im Griff hat“.

Trotzdem kann es passieren, dass Wild so plötzlich auftaucht, dass ein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig zum Stehen gebracht werden kann. In diesem Fall, rät die Polizeibeamtin, sollte man auf keinen Fall ruckartig ausweichen, um nicht die Kontrolle über sein Auto zu verlieren. Stattdessen sollte man so bremsen, wie es die Straßenverhältnisse erlauben, und das Lenkrad gut festhalten. Wenn es gar nicht anders geht, müsse man eine Kollision mit dem Tier in Kauf nehmen.

