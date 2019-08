Uetze

Ein neongrünes Fahrrad ist am vergangenen Wochenende von der Bushaltestelle Schmiedestraße gestohlen worden. Laut Polizei hatte die 24-jährige Besitzerin ihr Rad der Marke Scott am Freitag, 2. August, um 8 Uhr an einem Fahrradständer gesichert. Bei ihrer Rückkehr am Montagabend gegen 19 Uhr bemerkte sie den Diebstahl. Wer Hinweise auf den Täter geben kann, meldet sich bei der Polizei unter (0 51 73) 62 67.

Von Sarah Istrefaj